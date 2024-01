Garmin Lily 2 : une smartwatch petite et tendance, connectée à votre monde, à votre corps et à votre style

Garmin dévoile la toute dernière nouveauté dans la série de montres connectées Lily, conçue par et pour des femmes : la Garmin Lily 2, une smartwatch petite, élégante et tendance. Avec des nouvelles fonctions essentielles de santé et de connectivité, une autonomie de batterie allant jusqu’à 5 jours et un design fin et délicat qui s’adapte à tous les styles et personnalités, la Lily est devenu l’accessoire indispensable qui vous aidera à rester connecté.e et à vous sentir bien 24h/24, 7j/7. Un bijou qui ne quittera définitivement plus votre poignet.

Lily 2 : un mélange de finesse, d’élégance et de technologie

La nouvelle Lily 2 a tout pour plaire : en plus de son écran tactile lumineux, vous restez toujours connecté.e à ce qui compte grâce aux notifications d’appels, de SMS et d’e-mails (ou encore aux widgets calendrier ou de la météo) qui s’affichent directement sur votre poignet (lorsqu’elle est couplée à votre smartphone). La Lily vous aide même à être à l’écoute de votre corps, en toute simplicité, en suivant de (très) près vos pas, votre fréquence cardiaque, vos niveaux d’énergie, mais aussi des données relatives à la santé des femmes (comme le suivi du cycle menstruel ou de la grossesse), et bien plus encore. La série Lily séduira particulièrement les femmes par sa taille et son style adaptés aux poignets féminins. C’est le modèle le plus petit et le plus fin de la gamme de montres connectées Garmin.

5 nouveautés dont vous ne pourrez plus vous passer

Parfaite pour tous les looks : chaque modèle Lily 2 est doté d’un boîtier métallique et d’une lentille à motif unique, qui, d’une pression ou d’un tour de poignet, révèle un écran lumineux. Vous avez le choix entre différentes couleurs et options de bracelets, comme des bracelets en cuir italien, en tissu et en silicone.

chaque modèle Lily 2 est doté d’un boîtier métallique et d’une lentille à motif unique, qui, d’une pression ou d’un tour de poignet, révèle un écran lumineux. Vous avez le choix entre différentes couleurs et options de bracelets, comme des bracelets en cuir italien, en tissu et en silicone. Score de sommeil : obtenez un score pour la qualité de votre sommeil et des indications sur la façon dont vous pouvez l’améliorer. Vous pouvez même suivre les différents stades du sommeil ainsi que la fréquence cardiaque, le stress, le pouls Ox et la respiration.

obtenez un score pour la qualité de votre sommeil et des indications sur la façon dont vous pouvez l’améliorer. Vous pouvez même suivre les différents stades du sommeil ainsi que la fréquence cardiaque, le stress, le pouls Ox et la respiration. Paiements on the go : évitez les files d’attente aux caisses et dans certains transports en commun grâce au paiement sans contact Garmin Pay TM (sur la version Classic uniquement). (1)

évitez les files d’attente aux caisses et dans certains transports en commun grâce au paiement sans contact Garmin Pay (sur la version Classic uniquement). Nouvelle application sportive Dance fitness : suivez dès maintenant différents styles de danse, y compris le programme Zumba®, l’Afrobeat, le Bollywood, l’EDM, le hip-hop, etc.

suivez dès maintenant différents styles de danse, y compris le programme Zumba®, l’Afrobeat, le Bollywood, l’EDM, le hip-hop, etc. Détection des incidents : si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si votre montre détecte qu’un incident s’est produit, lors de certaines activités, votre montre connectée enverra directement un message indiquant votre position en direct.

La nouvelle Lily 2 est aussi dotée d’un capteur de fréquence cardiaque plus précis qui permet de mieux suivre vos séances d’entraînement et d’améliorer les performances de l’oxymètre de pouls. Vous obtiendrez aussi des rappels quand il est temps de bouger votre corps, en proposant, entre autres, une variété d’options de mouvements. La Lily garde toujours un œil sur vous.

Mais ce n’est pas tout !

La série Lily 2 dispose également de fonctionnalités essentielles, comme :

GPS connecté : connectez-vous au GPS de votre smartphone compatible pour bénéficier d’un suivi précis lors de vos promenades, randonnées et courses en plein air.

connectez-vous au GPS de votre smartphone compatible pour bénéficier d’un suivi précis lors de vos promenades, randonnées et courses en plein air. Suivi quotidien : lorsque vous êtes en déplacement, la Lily enregistre les pas, les calories brûlées, les minutes d’intensité, et bien plus encore.

lorsque vous êtes en déplacement, la Lily enregistre les pas, les calories brûlées, les minutes d’intensité, et bien plus encore. Multitude d’applications sportives : prêt.e à bouger ? La Lily l’est aussi ! Des applications sportives préchargées sont disponibles (18 au total, et non plus 13 !), notamment pour le cardio, le yoga, le Pilates, la musculation, etc.

prêt.e à bouger ? La Lily l’est aussi ! Des applications sportives préchargées sont disponibles (18 au total, et non plus 13 !), notamment pour le cardio, le yoga, le Pilates, la musculation, etc. Body battery : observez vos niveaux d’énergie tout au long de la journée afin de savoir si votre corps est suffisamment reposé et prêt à s’activer ou s’il est épuisé et a besoin de se ressourcer grâce, notamment, à un sommeil réparateur.

Adoptez le style Lily !

La nouvelle montre connectée Lily 2 est dès maintenant disponible en deux versions :

La version Lily 2 : La Lily 2 est disponible avec un bracelet en silicone en coloris « Cream Gold » (avec un bracelet « Coconut ») et « Lilac » (avec un bracelet assorti « Lilac »)

: La version Lily 2 Classic : La Lily 2 Classic, quant à elle, est disponible avec un bracelet en cuir en coloris « Cream Gold » (avec un bracelet « Tan ») et « Dark Bronze » (avec un bracelet « Mulberry »), Elle est aussi disponible avec un bracelet en tissu en coloris « Cream Gold » (avec un bracelet « Coffee ») et « Silver » (avec un bracelet « Sage Grey »).



Choisissez parmi une variété de bracelets (de 14 mm) disponibles pour changer de style facilement, en fonction de votre humeur ou de votre tenue. Dévoilez dès maintenant la Lily qui sommeille en vous !

Ces montres connectées Lily 2 sont disponibles sur Garmin.com. Le prix de vente conseillé est de 279.99 € pour la Lily 2 et de 349.99 € pour la Lily 2 Classic.