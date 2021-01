Comment fonctionne une imprimante 3D ?

L’imprimante 3D est sollicitée dans de nombreux secteurs d’activité qui aspire à imprimer des objets en tridimensionnels. Il s’agit de l’instrument capable de réaliser les objets 3D en série dans un délai relativement court. Les architectes utilisent par exemple l’appareil en vue de créer une maquette. Le mode de fabrication est additif. Cela signifie qu’une couche sera tapissée par une autre couche et ainsi de suite. À la fin du processus, il est réalisable de disposer d’un produit fini. Il existe de nombreuses imprimantes 3 D sur le marché. Leur fonctionnement est variable d’un modèle à l’autre.

Les logiciels

En disposant d’une imprimante 3D, il n’est pas tout de suite réalisable d’opérer une impression 3D en ligne. Il est d’abord indispensable de traduire au préalable ses pensées à travers les dessins. Cela requiert l’installation d’un logiciel CAO ou logiciel de conception assistée par ordinateur sur un PC. L’utilisateur sera amené à y concevoir la géométrie ou les caractéristiques mécaniques. Toutes les formes sont réalisables en fonction du programme choisi. Trois types de logiciels permettent la modélisation.

Il existe les logiciels de modélisation de solides. Les paramètres intégrés par défaut sont substituables par les propres aspirations du designer. Les possibilités sont nombreuses puisqu’il peut retoucher la longueur, l’angle… Les logiciels de modélisation surfacique sont quant à eux destinés pour les professionnels à la recherche de précision et de l’esthétisme. Ils servent pour déterminer avec exactitude la surface durant la phase de programmation. Ils s’emploient le plus souvent dans le secteur artistique. Enfin, il est possible de préférer les logiciels de modélisation organique. Ils trouvent leur place dans la formation de figure avec des détails réalistes. Exemple, un personnage. Il est aussi nécessaire d’évoquer les logiciels dits d’optimisation. Ces derniers seront utilisés pour parfaire la répartition des matériaux au niveau d’un volume spécifié.

Le processus de fabrication

L’imprimante 3D doit être chargée avec des matières premières, peu importe le prototype possédé par le particulier ou l’entreprise. Les matériaux employables sont le métal, le plastique, la résine ou encore la céramique. Il est d’autant plus facile d’user de métaux particuliers comme l’aluminium ou le titane. Les matières biodégradables peuvent également être réclamées dans le cadre de la protection environnementale.

Certaines entreprises sont par exemple en train de traiter les plantes de chanvre. Côté fonctionnement, les méthodes d’impression varient en fonction de l’appareil. En effet, l’impression 3D Lyon est effectuable en faisant appel à la FDM ou le dépôt de fil fondu, la SLA, le frittage laser… Toutefois, le principe reste le même, car l’opération consistera à transposer des couches sur un plateau. Une différence est à alléguer en ce qui concerne la finition. En effet, il est parfois utile d’enlever les excès de matières à la main. Les outils d’impression emploient aussi des buses ou des lasers. Enfin, plusieurs prototypes chauffent les matières premières puis le liquide dûment formé sera transposé en strate.

En conclusion, une imprimante 3D requiert l’usage du bon logiciel et matériau. Le processus de fabrication est similaire sur tous les appareils en tri dimensions, car ils feront intervenir l’addition de matière. En voulant se lancer dans cette opération, il est conseillé de connaître le mode de fonctionnement de la machine et la taille qu’elle est en mesure de produire.