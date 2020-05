Le Samsung Portable SSD T7 est en vente dès aujourd’hui en Belgique

Samsung commercialise dès aujourd’hui son Samsung Portable SSD T7. Ce Solid State Drive (SSD) externe et innovant se distingue par des vitesses de transfert ultrarapides, son format compact et son boîtier élégant et robuste. Si vous êtes régulièrement en déplacement pour votre travail, vos loisirs ou vos études, vous aurez toujours vos fichiers à portée de main, rapidement et sûrement, où que vous soyez. Et ce pour un prix de vente conseillé à partir de 149,99 euros.

« Photos, vidéos, jeux vidéo, présentations, sauvegardes… Nous créons et utilisons de nombreux fichiers pour notre travail et nos loisirs, » constate Roderick Niehorster, Marketing Manager Memory Business chez Samsung Benelux. Et nombre d’entre nous veulent pouvoir y accéder rapidement et en toute sécurité, à tout moment et n’importe où. Désormais, c’est possible avec le Samsung Portable SSD T7, grâce à sa compacité et à des vitesses de transfert exceptionnelles. »

Le SSD le plus innovant

Forte de son Portable SSD T7, Samsung définit une nouvelle norme en matière de vitesse pour les périphériques de stockage externes. Ce tout nouveau SSD excelle en matière de :

Rapidité

Grâce à l’incroyable vitesse de l’USB 3.2 Gen2 sur le Portable SSD T7 vous transférez des fichiers (gros ou petits) en quelques secondes vers un PC, une tablette, un smartphone ou une console de jeu. En outre, une vitesse de lecture de 1 050 MB/s et une vitesse d’écriture minimale de 1 000 MB/s[1] vous assurent d’excellentes performances. En comparaison, ces vitesses sont pratiquement deux fois plus rapides que celles de son prédécesseur, le T5, et jusqu’à 9,5 fois plus rapides que celles des disques durs externes classiques.

Sécurité

Afin de protéger votre contenu sur le Portable SSD T7, cet appareil utilise le cryptage AES 256 bits et une protection par mot de passe.

Facilité d’utilisation

Le SSD T7 est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, Mac et Android, et comprend des câbles USB de type C-to-C et de type C-to-A pour une connectivité plus aisée et plus fiable.

Conception robuste et sûre

Comme son nom l’indique, le SSD T7 est construit sans pièces mobiles. Un corps métallique robuste maintient le hardware immobile et protège vos données contre des chutes allant jusqu’à 2 mètres[2]. Autre avantage : malgré toutes ces innovations astucieuses, le nouveau SSD ne pèse que 58 grammes. Le compagnon de voyage idéal !

Disponible dès aujourd’hui

Le Samsung Portable SSD T7 est disponible dès aujourd’hui dans les couleurs Indigo Blue, Metallic Red et Titan Grey. Vous pouvez opter pour une capacité de 500 Go, 1 To et 2 To. Cet appareil est idéal pour les utilisateurs tant professionnels qu’occasionnels. La version 500 Go est disponible au prix de vente conseillé à partir de 149,99 euros, la version 1 To revient à 229,99 euros et la version 2 To, à 439,99 euros.