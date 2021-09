Un mode de vie sain et sain

Dans le monde d’aujourd’hui, il est de plus en plus important de prendre soin de son corps et de son esprit. Le style de vie fitness joue un rôle de plus en plus important et est devenu un élément essentiel de la vie d’un grand nombre de personnes. Mais que signifie exactement le terme “mode de vie fitness” ? Fondamentalement, ce terme se compose de deux domaines. L’un est le domaine de la nutrition et l’autre celui du sport. Ces deux points ont la plus grande influence sur le bien-être personnel et définissent le mode de vie d’une personne.

Une alimentation saine

Une alimentation saine est l’élément de base de tout corps sain. Quel que soit l’objectif que vous poursuivez en tant qu’athlète, vous ne l’atteindrez pas si votre alimentation n’est pas équilibrée et saine. L’accent doit être mis sur une alimentation équilibrée et complète. Vous devez vous éloigner des mythes tels que “ne mangez pas une once de sucre” ou “les glucides faibles sont bons pour la santé”. Ces mythes représentent des extrêmes et ne sont pas souhaitables. Le conseil le plus important pour vous est de trouver un régime que vous pouvez suivre dans votre vie quotidienne. Bien sûr, cela demande une certaine force mentale, mais votre régime ne doit pas vous rendre malheureux. La base d’un bon régime alimentaire doit être la répartition de vos macronutriments. Ceux-ci se répartissent entre les glucides, les protéines et les lipides. La majorité de votre alimentation doit être couverte par les deux premiers nutriments. Les graisses doivent être consommées avec modération. Il est également important de consommer suffisamment de micronutriments. On les trouve dans les fruits et les légumes. Un mélange sain de poisson et de viande est également recommandé. En outre, la consommation de sucre ou d’autres aliments “malsains” est inoffensive, tant qu’elle reste limitée. C’est comme beaucoup de choses dans la vie. Trop, c’est mauvais pour la santé.

Un sport équilibré

La deuxième grande partie du style de vie fitness est le sport. Ici, bien sûr, il existe de nombreuses variantes. Les sports d’équipe comme le football sont très populaires dans la société. Dans cet article, toutefois, nous nous concentrerons principalement sur les sports de fitness, car ils sont devenus beaucoup plus populaires ces dernières années et sont synonymes d’un mode de vie sain et sain comme aucun autre sport. Les sports de fitness sont synonymes de renforcement musculaire, de prévention des blessures ou des déformations et d’optimisation de son propre corps. Il ne faut pas se laisser aveugler par les bodybuilders professionnels. Ils s’entraînent souvent 7 fois par semaine. Cela n’est pas possible pour la personne moyenne et n’est absolument pas nécessaire. Pour obtenir un corps sain et esthétique, 2 à 4 séances d’entraînement par semaine sont suffisantes. En tant que débutant, vous devriez commencer par un plan d’entraînement pour l’ensemble du corps. Cela couvre tous les groupes musculaires importants. Pour les conseils et les astuces, il existe de nombreux sites sur l’internet où vous pouvez obtenir des informations détaillées. Pour les athlètes plus avancés, il est logique de diviser les différents groupes musculaires en différentes unités d’entraînement. Cela signifie, par exemple, qu’il faut suivre un plan de jambes poussées-tirées. Ici, tous les mouvements de traction sont entraînés le même jour, il en va de même pour les mouvements de poussée et les jambes sont entraînées séparément.

Soins du corps

Le domaine des soins corporels joue également un rôle important dans un mode de vie sain. Grâce à une alimentation saine et à l’exercice physique, vous souhaitez optimiser votre propre corps. Cela inclut également l’état de la peau et les autres soins du corps. Ce domaine est l’un des plus simples, car il existe de très bons produits qui permettent d’obtenir l’effet désiré. Je recommande tout particulièrement les produits d’Olaplex.

Si vous suivez ces trois points, rien ne s’opposera à votre style de vie fitness.