THE PEARL PELEGRINA : Cabasse crée un système connecté Haute-Fidélité à 25.000€ !

Pour ses 70 ans, Cabasse crée un système connecté Haute-Fidélité de référence, quintessence de son savoir faire acoustique et des dernières technologies connectées : THE PEARL PELEGRINA.

Dès 2013, avec l’émergence de la musique dématérialisée Haute Résolution, Cabasse s’est positionnée en leader de la conception d’enceintes connectées, avec la volonté d’offrir l’enceinte de référence dans le connecté haut de gamme, telle qu’elle a su le faire en 2006 avec la Sphère, mythique système Cabasse, dans le domaine des enceintes actives.

15 ans plus tard, et pour fêter les 70 ans de la marque, Cabasse dévoile le fleuron de sa gamme d’enceintes connectées : THE PEARL PELEGRINA, une enceinte luxueuse, au design moderne et compact, combinant le meilleur du son et des technologies Cabasse, pour une expérience d’écoute exceptionnelle : précision, pureté et capacité dynamique hors-norme. 70 ans de savoir-faire pour aboutir à cette enceinte de référence L’arrivée de THE PEARL PELEGRINA, acte une date clé dans l’histoire de Cabasse : ses 70 ans.

Une longue et belle histoire de passion de la musique, d’expertise acoustique, mais aussi de modernité d’une marque, Cette MASTER PIECE de la Collection THE PEARL – la plus large gamme d’enceintes connectées High End du marché – est appelée The PEARL PELEGRINA en référence à une perle rare de 55 carats découverte en 1913 et surnommée « l’Incomparable ».

Elle verra ses 70 premières paires dotées d’une plaque numérotée, présente sur chacune des 2 enceintes de cette série exclusive. Tout comme la Sphère, The PEARL PELEGRINA répond aux critères des passionnés de musique les plus exigeants, des audiophiles qui souhaitent à la fois le plus pur des sons, toute la facilité d’accès à la musique dématérialisée, et les dernières innovations technologiques, pour vivre chez eux, chaque jour, tout le réalisme et le plaisir du son tel qu’on peut le vivre en concert. Avec le privilège de disposer d’une pièce rare ! Ainsi The PEARL PELEGRINA rassemble et synthétise le meilleur des 70 ans de savoir-faire de Cabasse :

Le meilleur des technologies Cabasse :

Son fameux tri-coaxial – aigu, medium et bas medium : le TCA qui est présent dans le système La Sphère et Baltic V.

Des technologies au service d’un concept compact : sphère de seulement 42cm de diamètre capable du plus haut niveau de performance.

L’aboutissement de la recherche Cabasse sur le traitement du signal depuis plus de 20 ans.

Des technologies de streaming évolutives grâce au logiciel embarqué.

La calibration CRCS (automatic room correction system), c’est-à-dire la présence d’un micro intégré à l’enceinte afin que le son soit optimisé en fonction de la pièce d’écoute.

Le meilleur du son Haute Résolution :

Une capacité dynamique extrême avec un nouveau haut-parleur brevetée 30 cm HELD alimenté par 1850 watts RMS. Ainsi ce sont 4 amplifications séparées qui totalisent 3700 watts RMS pour la 1ère enceinte connectée quadri-coaxiale du catalogue Cabasse.

Une précision /fidélité des timbres ultime : grâce au TCA (Tri Coaxial aramide) présent sur La Sphère, amélioré par la toute dernière évolution du DSP (Digital Signal process).

Un rendu sonore exceptionnel pour vivre l’immersion totale au cœur du son, avec une très haute précision et pureté et une capacité dynamique impressionnante (134db = niveau sonore d’un avion au décollage). Toute la puissance et le réalisme d’un live dans son salon !

Un design hors norme pour une édition limitée à l’occasion des 70 ans de Cabasse !

The PEARL PELEGRINA est dotée de matériaux exclusifs et finitions luxueuses, apportant une expérience acoustique immersive ultime. L’expérience ultime du son Cabasse reposant sur un design hors du commun, conçu par les équipes françaises de la marque et fabriquée sur mesure à Plouzané (Bretagne) : cette enceinte mesure près d’1,30 mètre de hauteur, la sphère et le socle 48 cm de diamètre.

Les connaisseurs de la marque reconnaitront dans la forme du pied un rappel à la figure de Lissajous, du nom du physicien qui « rendit visible le son », et le logo qui accompagne Cabasse depuis ses débuts. Chaque enceinte, comme toutes les enceintes de The PEARL COLLECTION, est cintrée d’un anneau en métal, poli miroir, découpé sur mesure pour un bel effet de brillance, et de nombreux détails et finitions qui en font un produit exclusif.

Invisible, toute l’électronique, ultra miniaturisée, est concentrée dans le socle. Conçues, dessinées, fabriquées en France, et testées une à une avec le plus grand soin en chambre sourde, dans nos ateliers en Bretagne, ces enceintes sont commercialisées à la paire et dotées de plaques numérotées sur chaque socle (série spéciale – édition limitée : 70 numéros pour les 70 ans de Cabasse). LA GARANTIE A VIE : cette enceinte bénéficie de la garantie à vie Cabasse au premier acheteur sur les hautparleurs.

A disposition avec les 2 enceintes :

Application StreamCONTROL

Contrôleur Bluetooth • Calibration CRCS (Micro intégré)

4 pointes de découplage en alu brossé

Livre de marque

Plaque numérotée alu brossé sur chacune des 70 paires (70 ans de Cabasse édition limitée) • Housse de protection marquée Cabasse

Caractéristiques techniques :

134 dB stéréo • 10 – 27 000 Hz • Bas-Medium/Medium/Tweeter TCA • Woofer 30 cm HELD • Amplification • Aigu : 300 W RMS / 520 W crête | peak • Medium : 300 W RMS / 520 W crête | peak • Bas-Medium : 1250 W RMS / 2500 W crête • Grave : 1850 W RMS / 3700 W crête • Ethernet – Wifi – Bluetooth – USB • Optique SPDIF – Analogue RCA Entrée analogique SYMETRIQUE • MP3 – AAC -WMA – AIFF – FLAC – ALAC – Ogg – vorbis – DSD 64/128 – WMA lossless – Calibration automatique • DAC 768 kHz / 32 bits • Multiroom Haute Resolution • 480 x 480 x 1284 mm • 45 kg.

Prix PPI : 25 000 € la Paire – en noir métallisé ou blanc nacré Date de disponibilité en France : à partir du mois d’octobre 2021.