On a testé un iPhone reconditionné de chez Swappie : Voici notre avis sincère.

Le téléphone, d’une valeur de 679 €, était expédié dans une simple enveloppe légèrement rembourrée . Oui, il était dans une boîte à l’intérieur, mais le tout manquait sérieusement de robustesse. Résultat : l’emballage était abîmé, et on aurait dit que le colis avait été soit ouvert en route (pour une 53 inspections de qualité ?), soit malmené. Franchement, pour des articles de cette valeur, Swappie devrait investir dans un emballage plus sécurisant. C’est un gros point noir.

Comme beaucoup, j’avais quelques préjugés concernant les smartphones reconditionnés (on ne dit pas “de seconde main”, c’est péjoratif et moins beau que « reconditionné »). Trop de questions me viennent à l’esprit : Seront-ils vraiment en bon état ? Les promesses des sites spécialisés sont-elles tenues ?

Audrey Dricot

Audrey, 4x ans (mais chut, on ne le dit pas !), femme passionnée et touche-à-tout. Je suis tombée dans le monde des tests un peu par hasard, grâce à Nicolas et son engouement contagieux pour les nouvelles technologies. Je ne me suis jamais considérée comme une geek ou une testeuse professionnelle. Mais face à l'enthousiasme de mon cher et tendre, j'ai été piquée par la curiosité et j'ai commencé à tester des produits à mon tour. J'ai découvert que j'aimais ça ! J'ai même développé mes propres préférences, comme pour Cricut, une machine de découpe qui m'a vraiment séduite. Aujourd'hui, je mets mon enthousiasme et mon regard "non-geek" au service de Tinynews. J’essaye des produits, j'analyse leurs points forts et leurs points faibles, et je rédige des avis que tout le monde peut comprendre.