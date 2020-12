Les serrures intelligentes de tedee arrivent en Belgique !

Avec une serrure tedee couplée à une application sur votre smartphone ou sur votre Apple Watch, il vous est possible de déverrouiller votre porte. Tedee offre une solution moins volumineuse que ses concurrentes et se distingue aussi par son design et par son utilisation intuitive.

Un marché en forte croissance

Tedee joue sur la tendance de la multiplication des dispositifs domotiques connectés.

« Il y a 10 ans, les smartphones servaient essentiellement à avoir des conversations et à envoyer des sms. Aujourd’hui, ce sont des outils multifonctionnels. Pour beaucoup d’entre nous, le smartphone est un centre de gestion de notre vie », selon Tedee.

Le marché mondial des serrures intelligentes a été taxé en 2019 à concurrence de 1,2 milliards de dollars et devrait connaître, selon les prévisions, une croissance annuelle de 18,5 % entre 2020 et 2027.

En 2019, plus de sept millions de serrures intelligentes ont été vendues. La marche en avant de la numérisation et les préoccupations en matière de sécurité et de protection de la vie privée sont les deux facteurs qui portent l’augmentation de la demande de sécurité domestique partout dans le monde. (Smart Lock Market Analysis And Segment Forecasts to 2027)

C’est l’Amérique du Nord qui a joué les chefs de file en matière de serrures intelligentes en 2019. L’intérêt pour les serrures intelligentes devrait continuer à croître dans un nombre plus important de marchés plus matures tels que les États-Unis et l’Europe (Smart Lock Market Analysis And Segment Forecasts to 2027).

Plus d’avantages et de sécurité

La serrure intelligent tedee offre une solution moins volumineuse que ses concurrentes et se distingue aussi par son design léger et par son utilisation intuitive. De premiers tests ont démontré que tedee est remarquablement plus silencieuse et possède une « puissance de rotation » plus élevée que d’autres applications, ce qui lui permet d’ouvrir sans difficultés un éventail plus large de serrures.

Tedee n’est pas synonyme seulement de commodité, mais aussi de sécurité. La serrure est conforme à la norme la plus récente du protocole de cryptage TLS 1.3, avec une clé de 256 bits établie à chaque connexion.

De plus, tedee a passé le test de certification AV-TEST et a reçu le sceau “Approved Smart Home Product”.

Le pack tedee se compose d’un mécanisme de verrouillage intelligent, d’un pont wifi et de divers accessoires. La serrure est proposée sur le webshop et sera également vendue par des serruriers, des revendeurs et et des magasins spécialisés dans le « smart home »

Tedee fonctionne avec une batterie rechargeable qui peut fonctionner pendant six mois. L’offre est disponible dès maintenant au prix standard à partir de 299 €.

Comment ça fonctionne ?

Ouverture

La fonction d’ouverture automatique ouvre votre porte sans que vous n’ayez même à toucher votre smartphone. La porte s’ouvre sans contact grâce à la localisation GPS et à la connexion bluetooth dès que vous vous tenez devant elle.

L’application fait aussi office de commande à distance qui vous sert à contrôler votre serrure à distance. Vous pouvez ainsi donner un accès permanent, cyclique ou temporaire à des amis, des membres de votre famille ou, par exemple, aux services de nettoyage.

Tedee fonctionne également avec trois niveaux d’accès : propriétaire, gestionnaire et visiteur. Le propriétaire et le gestionnaire ont accès à toutes les fonctions et peuvent gérer les droits des visiteurs. Par exemple, c’est très pratique pour les exploitants d’un AirBnB qui ont ainsi les moyens d’offrir aux touristes un accès temporaire et spécifique à l’hébergement. Nous pensons également aux chefs d’entreprise qui souhaitent accorder l’accès à leurs travailleurs (temporaires). Dans ce but, tedee a également créé un portail web qui permet de gérer un plus grand nombre d’utilisateurs de manière simple et pratique. Plus besoin de faire un double des clés pour les employés ou de changer les serrures.

Fermeture

La fermeture est possible en poussant sur un gros buton sur la serrure, à l’intérieur de la porte. Appuyez dessus pendant plus d’une seconde, et tedee ferme automatiquement la serrure après un temps programmé. La porte peut également être verrouillée à distance à l’aide de l’application. L’utilisateur peut d’ailleurs voir à partir de l’application si la porte est fermée ou non. Tedee est également équipé d’une fonction “lock after delay”, qui fait que la serrure se ferme automatiquement après un temps défini dans l’application par l’utilisateur.

Une seule application permet gérer plusieurs serrures. Le journal de bord est une fonctionnalité intéressante puisqu’il stocke tous les détails de ce qui est arrivé à votre serrure. L’application peut également envoyer des notifications à chaque fermeture et ouverture de la porte.

Plus d’infos : https://tedee.com