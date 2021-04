Samsung ouvre son premier Experience Store en Wallonie au Shopping Rive Gauche à Charleroi

Samsung a choisi le Shopping Rive Gauche, à Charleroi, pour accueillir son troisième Experience Store en Belgique. Dès aujourd’hui, les Carolos pourront profiter d’un nouvel espace commercial de plus de 200 m² pour découvrir toutes les innovations mobiles de Samsung (smartphones, tablettes, smartwatches, …). Malgré la pandémie et l’augmentation de l’e-commerce, l’ouverture d’une nouvelle boutique d’appareils électroniques reste incontournable pour répondre aux habitudes d’achats des Belges.

Les chiffres de ventes de la marque dans la région du Hainaut ont, entre autres, mené le choix d’implémentation du premier Samsung Experience Store en Wallonie, après le Docks Bruxsel à Bruxelles (2016) et le Wijnegem Shopping Center en Flandre (2019). Le centre commercial Rive Gauche est situé au cœur de Charleroi et attire quelque 8 millions de visiteurs par an.

Une nouvelle boutique à l’heure du shopping numérique ?



« Comme le suggère son nom, l’idée derrière un Samsung Experience Store est avant tout d’immerger le consommateur dans l’univers de Samsung », explique Willem Visser, Vice-Président Mobile chez Samsung Benelux. « Bien que les achats en ligne se multiplient depuis plusieurs années et encore plus avec la pandémie, nos clients veulent pouvoir franchir la porte d’un magasin et rencontrer nos experts afin d’essayer, de toucher, de prendre en mains un produit avant de l’acheter. Surtout quand il s’agit d’un objet du quotidien aussi fonctionnel qu’un smartphone. Et c’est un besoin encore plus prononcé chez les jeunes de la génération Z. »

Autrement dit, le magasin physique est et reste indispensable pour le Belge, surtout quand il s’agit d’acheter des appareils électroniques et quand ils appartiennent à la catégorie des produits premium. Les chiffres en attestent : même après le confinement, 84% des consommateurs belges1 préfèrent acheter leur smartphone dans un point de vente physique. En cas de problème, le consommateur peut ainsi s’adresser à un membre du personnel et être aidé en fonction de ses besoins. Il a été démontré que les acheteurs en ligne se sentent plus à l’aise lorsqu’ils savent qu’un magasin physique de la marque se trouve à proximité.

« L’ouverture de ce nouvel Experience Store à Charleroi s’inscrit aussi dans la stratégie générale de Samsung, qui souhaite rester au plus près de ses clients et qui prône une approche « Direct-to-Consumers » », continue Willem Visser.

Au niveau de l’agencement de la boutique, elle a été conçue autour de pôles de rencontres, prenant la forme d’îlots centraux, favorisant le contact avec les clients et les 7 collaborateurs qui se relayeront sur place pour fournir des conseils personnalisés pour chaque client Samsung mais également pour réparer les produits mobile Samsung endéans l’heure et demie (si le client a pris rendez-vous). Les experts Samsung déambuleront dans les 228m² de l’espace commercial, ils ne seront pas assignés à une place fixe derrière un comptoir, afin d’entrer le plus possible en contact avec les clients.

Une attention particulière à également été portée pour l’espace de service après-vente. L’Experience Store exposera essentiellement toutes les dernières innovations mobiles de Samsung, à savoir les derniers smartphones, tablettes, smartwatches, écouteurs, etc. mais les experts peuvent vous conseiller au sujet de tous les produits de la marque.

Informations pratiques

Shopping Rive Gauche – 20 Place verte – boite 2, 6000 Charleroi

Rez de Chaussée,Emplacement 104, entre les magasins Mano et Jack & Jones.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h (20h le vendredi)

Ouverture au public le 30 avril 2021

Accès parking : par le Boulevard Tirou via la Place des Tramways.