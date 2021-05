canB, la carte bancaire française qui donne du sens à vos dépenses

Les Français souhaitent plus que jamais un monde meilleur, mais par manque de temps ou d’argent ont du mal à passer à l’action… Et si c’était notre carte de crédit qui accompagnait ce changement ? La nouvelle carte bancaire canB, en coopération avec Solarisbank, donne aux Français le pouvoir d’agir pour des causes d’intérêt général, au quotidien, sans changer leurs habitudes et sans débourser un centime de plus.

Devenir acteur du changement

De couleur blanche et grise, et gratuite, la carte canB s’utilise comme une carte bancaire traditionnelle, sauf que pour tout achat, et sans dépenser un centime de plus, l’utilisateur reçoit automatiquement des récompenses dans sa cagnotte de dons, qu’il peut reverser quand il le souhaite à des associations. Cela permet de transformer les petites dépenses du quotidien en geste utile, même pour l’achat d’une baguette chez son boulanger habituel.

« Nous avons tous envie d’aider mais nous n’avons pas forcément le temps ou les moyens. A travers le nom canB – « can be » – nous voulons dire à ceux qui le souhaitent que c’est possible, qu’ils peuvent maintenant devenir acteurs du changement, au quotidien, très facilement. » souligne Frédéric Schrapp. « Avec transparence totale et traçabilité : nous reversons une partie de nos revenus à notre client dans sa cagnotte de dons, qu’il peut reverser aux associations de son choix quand il le souhaite. Il dispose ensuite automatiquement de ses reçus fiscaux dans l’application », précise le CEO et cofondateur de canB.

canB s’engage de façon massive auprès de ses clients en restituant une part de ses revenus pour développer un modèle bancaire différent : plus transparent, plus généreux, plus engagé. Pour renforcer les versements effectués, la société s’appuie sur un réseau de commerçants engagés (parmi lesquels le VTC FreeNow, engagé sur la voie du Net Zero Carbone), qui reversent des récompenses additionnelles ou « Givebacks » dans la cagnotte de dons de leurs clients. Pour les enseignes partenaires, c’est le moyen idéal de prouver concrètement à leurs clients leur engagement sur des causes d’intérêt général.

Des associations renommées mais aussi des initiatives plus récentes

Toutes les associations partenaires de canB sont reconnues de confiance et œuvrent en faveur du bien commun et de l’intérêt général. Plusieurs domaines sont proposés aux utilisateurs tels que l’environnement, la recherche médicale, l’enfance, l’humanitaire, l’insertion, la préservation du patrimoine, etc. Parmi la liste de 25 associations, en constante progression, figurent Médecins du Monde, France Nature Environnement, le Centre des Monuments Nationaux, la Fondation pour la Recherche Médicale, Solidarités International, Le Rire Médecin, ou encore Unisoap, Gaia First, La Tablée des Chefs…

canB, c’est :

Ouverture de compte et carte bancaire à 0€

Pas de frais de tenue de compte

0,05% de tous vos paiement s reversés dans votre cagnotte de dons

reversés dans votre cagnotte de dons Réception des Givebacks des commerçants partenaires en 0 minute

Accès à l’historique des dons, reçus fiscaux générés automatiquement dans l’application

Vos dépenses à l’étranger avec des frais maîtrisés et transparents

A propos de canB

canB, en association avec son partenaire Solarisbank, développe un modèle bancaire différent : plus transparent, plus généreux, plus engagé. A chaque achat et sans débourser un centime de plus, les utilisateurs reçoivent gratuitement des récompenses qu’ils peuvent ensuite redistribuer à un vaste réseau d’associations partenaires.

Il est désormais possible d’agir et d’œuvrer pour le bien commun grâce à sa carte de paiement. canB est la marque issue de Tech For Change SAS, société à mission créée par Frédéric Schrapp en 2019 en France Pour en savoir plus sur l’offre canB, ses missions et son réseau partenaire, veuillez cliquer ici