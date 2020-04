COVID-19 : Ricoh Belgium met des tablettes à disposition des hôpitaux

En cette période de crise sanitaire, nombreuses sont les entreprises qui ont décidé de s’inscrire dans un processus de solidarité afin d’aider leurs pairs ou les citoyens. Dans cette optique, Ricoh Belgium a décidé d’offrir une centaine de tablettes à des hôpitaux et ainsi, de permettre à de nombreuses personnes hospitalisées de rester en contact avec leur famille. L’AZ Jan Portaels de Vilvorde a été le premier hôpital à recevoir 10 tablettes. D’autres centres hospitaliers suivront.

Les services « coronavirus » installés dans les hôpitaux du pays accueillent des patients Covid-19 qui sont totalement coupés du monde et de leur famille… Il ne leur reste alors que leur smartphone ou tablette pour communiquer. Cependant, la moyenne d’âge de ces patients dépasse largement les 60 ans et il n’est pas toujours évident pour ces seniors de rester en contact numérique. Certains soignants aident ces personnes en leur prêtant leurs smartphones mais le risque de contamination via ces outils utilisés ensuite chez eux reste quand-même présent. Ainsi, Ricoh Belgium a décidé d’aider ces patients plus âgés à garder ce précieux lien social durant leur hospitalisation, en faisant don de tablettes numériques aux hôpitaux.

Wat een harten tijdens deze tijden ♥️ Dank u Ricoh Belgium! Publiée par AZ Jan Portaels sur Mardi 31 mars 2020

« Nous disposons d’un petit stock de tablettes, nous les nettoyons et y installons une application de communication (telle que Skype) qui permettra aux patients de joindre et surtout de voir leurs proches », explique Eric Gryson, CEO de Ricoh Belgium & Luxembourg. « Cette préparation prend un certain temps, ainsi dès que les tablettes sont prêtes, elles partent directement vers les hôpitaux. Il était important pour nous d’apporter un peu de support aux équipes sur le terrain et aux patients, avec les moyens dont nous disposons. »

L’AZ Jan Portaels de Vilvoorde, situé à un jet de pierre du siège de Ricoh Belgium, a été le premier hôpital à recevoir 10 tablettes ce 31 mars… et l’a immédiatement fait savoir via ses médias sociaux.

Source : HLN