[PROMO -40%] Bose SoundLink Revolve+ II : le thermos qui chante plus fort que ton oncle au karaoké

Les ingénieurs de Bose ont manifestement tenté une expérience : enfermer un son puissant dans un objet qui ressemble autant à une lanterne de camping qu’à une pièce de design scandinave. Résultat, la SoundLink RevolvePlus (Séries II), le bidule qui ressemble à un Thermos à café XXL.

Une enceinte portable 360°, qui promet de remplir une pièce entière de musique sans prendre plus de place qu’une carafe d’eau. Certains diront que c’est de la magie ; Bose dira que c’est de l’ingénierie. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux, juste derrière la poignée en tissu.

La RevolvePlus Series II garde le principe fondateur de la gamme : diffuser un son homogène dans toutes les directions. Pas besoin de la pointer dans un angle précis comme un radar. Tu la poses, tu l’oublies, et elle s’occupe de tout. Sa forme arrondie lui donne un petit air de mini-tour futuriste, mais sa robustesse prouve qu’elle n’est pas uniquement là pour décorer : elle résiste aux éclaboussures (IP55), aux apéros mal gérés et aux fêtes où l’on danse trop près de la table.

Côté autonomie, Bose a visiblement pensé aux utilisateurs qui ne voient pas le temps passer : la Series II atteint environ 17 heures de batterie, assez pour animer une journée complète sans chercher désespérément un chargeur. La connexion est stable, l’appairage Bluetooth rapide, et l’ensemble reste fidèle à l’esprit Bose : un son rond, ample, chaleureux, qui ne transforme pas chaque morceau en défi acoustique.

Il ne s’agit pas ici de révolution sonore galactique, mais d’une enceinte portable très bien équilibrée. Elle vise le public qui veut un son de qualité sans installations exotiques, une mobilité totale, et un objet qui ne hurle pas “gadget” dès le premier regard.

Caractéristique Détail Type Enceinte Bluetooth portable 360° Puissance Son Bose ample et omnidirectionnel Autonomie Environ 17 heures Résistance IP55 (éclaboussures, poussière) Poignée de transport Oui Poids Environ 900 g Connectivité Bluetooth + prise auxiliaire Rechargement USB-C

Prix

La Bose Soundlink Revolve+ Serie II est actuellement en promo sur Amazon : 198€ au lieu de 329€ (-40%)