Kohler Dekoda : la caméra de toilettes qui voit tout… sauf votre dignité

La Kohler Dekoda est une innovation surprenante dans le domaine des sanitaires connectés. Il s’agit d’une caméra intégrée directement dans la cuvette des toilettes, conçue pour analyser certaines habitudes d’utilisation et fournir des informations utiles à l’utilisateur via une application mobile. Son objectif n’est pas de filmer de manière intrusive, mais de proposer un suivi intelligent et personnalisé du moment passé aux toilettes, combinant confort et données pratiques.

Analyse des habitudes d’utilisation

La Dekoda permet de suivre la fréquence et la durée des passages aux toilettes. Ces informations sont ensuite centralisées dans une application mobile, qui peut générer des statistiques détaillées sur l’utilisation quotidienne. L’idée est de proposer à l’utilisateur une meilleure compréhension de sa routine et, éventuellement, des suggestions pour optimiser son confort ou mieux gérer son temps. Ce suivi discret se concentre sur les données globales et non sur des images personnelles ou compromettantes.

Suivi de santé simplifié

Outre le suivi des habitudes, la Dekoda peut également collecter certains indicateurs de santé de manière générale. Ces données ne remplacent pas un suivi médical, mais elles peuvent fournir des informations sur les habitudes digestives ou les tendances de fréquence, qui peuvent être utiles pour détecter de possibles déséquilibres. Le tout reste anonyme et sécurisé, l’objectif étant d’associer technologie et bien-être.

Connectivité et maison intelligente

La Kohler Dekoda s’intègre parfaitement dans les écosystèmes de maison connectée. Elle peut se synchroniser avec des applications mobiles et des assistants vocaux pour fournir des notifications, des rapports ou des conseils d’utilisation. Cette connectivité permet à l’utilisateur de gérer ses données directement depuis son smartphone, et d’avoir une expérience cohérente avec le reste de sa maison intelligente.

Et la confidentialité des données ?

L’innovation de la Dekoda soulève des questions autour de la vie privée. Même si la caméra ne filme pas les visages et ne partage pas d’images personnelles, certains utilisateurs peuvent percevoir la présence d’une caméra dans les toilettes comme intrusive. Il s’agit donc d’une technologie à utiliser en connaissance de cause.

La présentation officielle de la Kohler Dekoda insistait lourdement sur cette promesse : les images prises dans la cuvette — censées analyser les selles/urine pour donner des pistes de santé — seraient protégées par un « chiffrement de bout en bout » (end‑to‑end encryption, E2EE). L’idée : que seules les personnes autorisées — en théorie vous — puissent accéder aux données, et que même Kohler ne puisse pas les lire.

Malheureusement, cette promesse ne tient pas — selon le chercheur en sécurité Simon Fondrie-Teitler. En creusant la politique de confidentialité et les mécanismes techniques, il révèle que les données ne sont en fait protégées que durant leur transit (par le chiffrement standard des sites web, similaire à HTTPS/TLS) et lorsqu’elles sont stockées (« at rest »). Mais ces mêmes données sont décryptées une fois arrivées sur les serveurs de Kohler, pour être analysées, traitées, et potentiellement servir à entraîner leurs algorithmes d’intelligence artificielle. Autrement dit : Kohler peut accéder à vos images et vos données.

De quoi poser sérieusement la question : en réalité, qu’est‑ce que “privé” dans l’univers Dekoda ? Le terme “end‑to‑end encryption”, tel qu’il est utilisé dans le marketing, peut induire les utilisateurs en erreur — il évoque des garanties de confidentialité très fortes (comme celles de messageries sécurisées), mais ici, le “autre bout” n’est pas votre propre appareil ou un destinataire privé, c’est l’entreprise elle-même.

En choisissant Dekoda, l’utilisateur cède non seulement des images de ses toilettes — potentiellement des données de santé sensibles — à une entreprise, mais il accepte aussi que ces données soient exploitées, analysées, et peut‑être partagées sous forme anonymisée, notamment pour améliorer des algorithmes. L’accord utilise un “opt‑in”, mais il reste flou : accepter ces conditions est souvent nécessaire pour que le dispositif fonctionne.

En bref…

La Kohler Dekoda transforme un geste quotidien en une expérience connectée et analysée, alliant confort et technologie. Elle est particulièrement adaptée à ceux qui souhaitent combiner suivi personnel et maison intelligente, tout en conservant un contrôle sur leurs données. Pour les amateurs de tech, elle représente un nouvel outil d’optimisation du quotidien, bien que son prix et ses implications en matière de vie privée soient à prendre en compte.

Son prix est de 599$, disponible sur le site de Kohler.