Tesla Model 3 : la nouvelle venue à 37 000 €, ou comment Elon a décidé de faire les soldes avant tout le monde

Les ingénieurs de Tesla ont dû se réveiller un beau matin en se disant : « Et si on faisait une Model 3 moins chère, histoire que même le voisin qui râle sur les prix de l’électricité puisse s’en offrir une ? ». Résultat : une nouvelle Tesla Model 3 version 2025, fraîchement débarquée en Europe, affichée autour de 37 000 €. Une petite révolution… ou un grand coup de pub, selon l’angle de vue et la quantité de café ingérée.

Cette version “éco-chic” garde le look reconnaissable de la Model 3, cet air de voiture futuriste qui semble toujours deux mises à jour ahead of reality. L’intérieur reste minimaliste, presque zen, comme si les designers avaient eu pour consigne : « Faites simple. Encore plus simple. Non, encore. » Résultat : on se retrouve devant un grand écran et un cockpit plus épuré qu’une bibliothèque IKEA un dimanche soir.

Sous la carrosserie, Tesla n’a pas tout bradé. L’autonomie dépasse gentiment les 500 km, suffisamment pour traverser la Belgique sans paniquer devant une borne capricieuse. La recharge reste rapide, les performances honnêtes, et la conduite toujours aussi lisse, grâce au logiciel maison qui prend son rôle au sérieux, parfois même plus que son propriétaire.

Bien sûr, pour atteindre ce prix aguicheur, certains luxes ont été rangés dans un tiroir. Quelques options premium ont disparu, mais rien d’essentiel pour rouler, respirer ou se sentir supérieur dans les embouteillages.

Le plus amusant dans cette affaire, c’est que Tesla parvient à nous vendre une version “d’entrée de gamme” qui a tout de même plus de technologie qu’un vaisseau spatial des années 80. Comme quoi, le futur ne ressemble pas forcément à une révolution : parfois, c’est juste une remise bien calculée.

Et pour les curieux qui veulent comparer cette nouvelle starlette électrique à la Model 3 “classique”, voici le tableau de final — le dessert du lecteur consciencieux.