Netatmo : La Caméra de Surveillance Extérieure Intelligente est en promo à 239€ !

Après deux ans de restrictions, de couvre-feux et de confinements à répétition, les Belges retrouvent enfin leur liberté et recommencent à prévoir leurs vacances. Près de six Belges sur dix craignent de laisser leur logement inhabité lorsqu’ils partent en vacances, selon une récente enquête menée dans cinq pays européens par Netatmo et l’Institut YouGov. Or, seulement une personne sur 4 prévoit un système de sécurité, qui pourrait pourtant apporter toute la sérénité voulue.

Le nombre de cambriolages a fortement diminué en Belgique ces deux dernières années, à savoir de 28,6 % entre 2019 et 2020. Le retour à des modes de travail et de déplacement plus normaux peut faire craindre un risque accru de cambriolage dans les logements inhabités. Selon un sondage réalisé début mai 2022 auprès de 1 000 Belges par Netatmo et l’Institut YouGov, la première inquiétude des Belges en vacances est le cambriolage (46 %), suivi du risque d’incendie (29 %), d’inondations (21 %) et de catastrophe naturelle (11 %). Il est frappant de constater que les Belges craignent de laisser leur logement inhabité (32 %), surtout pendant la période estivale. les statistiques sont nettement inférieures pour les autres vacances scolaires : seulement 2 % s’inquiètent de laisser leur logement vide pendant les vacances de Pâques.

Peu disposés à prévoir un système de sécurité

Malgré la crainte manifeste des cambriolages, à peine un quart des personnes interrogées a équipé son logement d’un système de sécurité. Parmi ceux qui n’ont pas acheté un tel système, 13 % déclarent ne pas vouloir payer d’abonnement. Par ailleurs, la moitié des Belges estiment que leur logement est insuffisamment protégé, mais seulement 13 % des Belges envisagent d’installer un système de sécurité avant les prochaines vacances d’été. Parmi ceux qui comptent sécuriser leur logement, la majorité préfère les appareils à installer soi-même et qui ne nécessitent pas d’abonnement. Ces résultats confirment l’état actuel du marché des produits de sécurité : Depuis l’avènement des solutions intelligentes et faciles à installer, la catégorie des systèmes à installer soi-même augmente de plus de 20 % chaque année.

Les caméras de sécurité de Netatmo

En proposant des produits sans abonnement et sans surcoût caché, le fournisseur français Netatmo veut proposer une solution à ces personnes. La marque propose ainsi des systèmes complets simples d’utilisation, et qui n’exigent aucun abonnement ni box domotique. La Caméra Intérieure Netatmo, par exemple, reconnaît les visages enregistrés grâce à la technologie de reconnaissance faciale et fait la distinction entre les membres de la famille et les étrangers. Si elle détecte un visage inconnu, l’utilisateur reçoit une notification sur son smartphone et la sirène intérieure intelligente retentit automatiquement pour chasser l’intrus. La Caméra Extérieure Intelligente de Netatmo est également capable de distinguer les humains des animaux et des véhicules. La caméra dispose d’une lumière et d’une sirène intégrées, qui peuvent être activées à distance par l’utilisateur lorsqu’il repère un intrus.

Nouvelle fonctionnalité et compatibilité

Pour encore plus de sécurité, les deux caméras de Netatmo communiquent désormais entre elles, de sorte que les sirènes intérieure et extérieure retentissent simultanément en cas d’effraction dans la propriété ou le domicile de l’utilisateur. Les deux alarmes de 110 dB feront ainsi fuir les cambrioleurs. De plus, l’utilisateur reçoit une notification sur son smartphone, par le biais de l’application Home + Security, et peut décider d’intervenir ou non. Les deux caméras sont en outre compatibles avec Apple Homekit, Amazon Alexa et Google Assistant, permettant à l’utilisateur de créer des scénarios personnalisés et de connecter les caméras à d’autres appareils connectés dans la maison. ​

La Caméra Extérieure Intelligente Netatmo avec Sirène est disponible au prix de 349,99 € sur https://www.netatmo.com/nl-be et sur Coolblue et Bol.com. La Caméra Intérieure Intelligente est disponible au prix de 199,99 € et le Système d’Alarme Vidéo Intelligent (avec la Caméra Intérieure Intelligente, les Détecteurs d’Ouverture et la Sirène Intérieure) au prix de 349,99 € dans les mêmes magasins.

Actuellement, elle est en promo sur Amazon pour 239€ !