Mercedes prépare sa nouvelle flotte électrique pour 2026 (MMA)

La transition électrique chez Mercedes ressemble à une grande soirée de gala où chaque modèle arrive avec son plus beau câblage. La marque ne change pas seulement de tenue, elle change de scène, de plateforme et même de tension électrique. Résultat : une nouvelle génération de véhicules qui s’annonce plus efficace, plus cohérente et suffisamment sophistiquée pour faire cligner des LED d’admiration.

Une plateforme qui change tout

Mercedes s’appuie désormais sur la plateforme MMA, une base modulaire conçue pour accueillir plusieurs types de moteurs, mais optimisée pour l’électrique. Elle fonctionne en 800 volts, ce qui réduit les pertes d’énergie et accélère les recharges. Cette plateforme sera le point de départ de nombreux modèles d’ici 2026, et elle offre une cohérence technique qui facilite la montée en gamme électrique.

CLA électrique : la berline qui ouvre la marche

La nouvelle CLA électrique accueille une batterie d’environ 85 kWh, avec une autonomie qui peut approcher les 800 kilomètres WLTP dans les versions les plus efficientes. Le moteur arrière développe environ 270 chevaux, tandis que la version intégrale ajoute davantage de puissance pour les conducteurs qui souhaitent une motricité renforcée. Le design reste fidèle à l’esprit CLA : compact, dynamique, mais désormais propulsé par des électrons.

CLA Shooting Brake : la même formule, mais avec plus de coffre

La version Shooting Brake reprend la technologie de la CLA, tout en proposant un espace arrière plus généreux. Le modèle profite de la même architecture 800 volts, de la même batterie et de la même autonomie potentielle. Grâce à l’absence de moteur thermique, un compartiment de rangement supplémentaire apparaît sous le capot avant, ajoutant une dose pratique à son profil élégant.

GLC électrique : l’arrivée du SUV en 2026

Le futur GLC électrique, prévu pour 2026, monte d’un cran. Mercedes y installe une batterie avoisinant les 94 kWh et une autonomie pouvant dépasser les 700 kilomètres WLTP selon la configuration. La puissance peut grimper autour de 480 chevaux, tandis que des équipements comme la suspension pneumatique, la direction arrière ou les quatre roues motrices apportent un confort et une agilité rarement associés aux SUV électriques de cette taille. Le modèle s’inscrit comme un pilier de cette nouvelle gamme.

Les prochaines sorties : le GLB et les modèles de 2026

Mercedes programme également l’arrivée d’un GLB électrique, prévu lui aussi pour 2026. Compact et polyvalent, il pourrait embarquer une batterie comprise entre 80 et 95 kWh et viser une autonomie largement supérieure à 600 kilomètres. Fidèle à l’esprit du GLB thermique, la version électrique devrait proposer, selon configuration, jusqu’à sept places. D’autres modèles, notamment des déclinaisons électriques des classes C et E, suivront dans le courant de 2026, étendant progressivement l’usage de la plateforme MMA à toute la gamme.

En résumé