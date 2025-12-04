Antigravity A1 : Le premier drone qui filme à 360 degrés !

Le drone Antigravity A1 arrive dans le monde aérien comme un visiteur curieux qui aurait décidé d’ignorer les lois de la gravité par simple politesse. L’appareil se présente comme un concentré de technologie audacieuse, pensé pour offrir une expérience de vol stable et précise, sans s’encombrer d’effet spectaculaire inutile. Un engin qui semble vouloir transformer chaque pilote en explorateur tranquille du ciel.

Un design pensé pour l’efficacité

L’Antigravity A1 adopte une coque légère en composite renforcé, optimisée pour limiter la résistance au vent et améliorer l’autonomie. Ses quatre bras repliables permettent un transport compact, tandis que sa structure absorbe efficacement les vibrations. L’ensemble donne un appareil stable, facile à manipuler, et suffisamment robuste pour résister aux rafales modérées.

La technologie antigravité… presque

Le nom joue avec l’imaginaire, mais la magie s’explique par une stabilisation avancée. Le drone s’appuie sur un système de micro-gyroscopes, un algorithme de compensation sur trois axes et une gestion intelligente des moteurs. Le résultat est une sensation de “flottement” très contrôlée, qui donne l’impression que l’appareil nage dans l’air avec un certain sang-froid.

Une caméra qui voit large

Le Drone Antigravity A1 embarque une caméra 6K montée sur une nacelle stabilisée. Elle capture des images très détaillées, et son capteur large permet de filmer des paysages avec une belle amplitude. Les mouvements sont fluides, même lors des changements brusques de direction. La transmission vidéo en temps réel se fait en 1080p jusqu’à une distance de trois kilomètres, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisations.

Une autonomie rassurante

La batterie de 5 200 mAh offre environ 34 minutes de vol dans des conditions normales. Le système de gestion énergétique analyse en permanence la consommation, adapte la puissance envoyée aux moteurs et prévient à temps lorsque le retour automatique devient nécessaire. Le drone revient alors à son point de décollage sans agitation, comme un oiseau bien dressé.

Naissance d’une caméra volante signée Insta360

La société Antigravity n’est pas née autour d’un fondateur charismatique, mais plutôt comme une extension naturelle du savoir-faire d’Insta360. L’entreprise chinoise, déjà reconnue pour ses caméras immersives, a voulu transposer sa maîtrise du 360° dans les airs. Antigravity est ainsi apparue comme une marque spin-off, issue d’un mélange d’ingénieurs maison, de designers et de partenaires spécialisés dans l’aéronautique légère.

Le projet n’a pas de “père” unique : il s’agit d’une création collective, façonnée pour ouvrir une nouvelle catégorie de drones conçus dès l’origine pour filmer en 360°, sans bricolage ni compromis. L’Antigravity A1 est le premier fruit de cette approche, un drone pensé comme une caméra volante plutôt que comme un drone équipé d’une caméra.

Résumé des caractéristiques techniques

L’Antigravity A1 embarque un GPS multi-bandes, une détection d’obstacles frontale et un mode de vol automatique basé sur des trajectoires préconfigurées. Il accepte également un mode manuel avancé pour ceux qui préfèrent piloter en finesse. Sa vitesse maximale atteint 68 km/h, tout en conservant une bonne stabilité lors d’accélérations rapides.

Batterie 5 200 mAh Autonomie Environ 34 minutes Caméra 6K, nacelle stabilisée Portée vidéo Jusqu’à 3 km Vitesse max 68 km/h Détection d’obstacles Frontale GPS Multi-bandes Bras Repliables

Prix

Pack Prix Batteries Accessoires principaux Transport Standard 1 399 € 1 batterie standard Casque Vision Flight, manette Grip Motion Controller, 2 paires d’hélices Non Explorer 1 599 € 3 batteries standard Chargeur intelligent, casque Vision Flight, manette Grip Motion Controller, 4 paires d’hélices Sacoche Infinity 1 699 € 3 batteries haute capacité Chargeur intelligent, lecteur carte SD smartphone, casque Vision Flight, manette Grip Motion Controller, 4 paires d’hélices Sacoche

Plus d’info ? Foncez sur le site d’Antigravity !