Les paris sportifs, un secteur intéressant pour gagner de l’argent

Différents types de paris sportifs

Plusieurs paris sportifs existent avec pour chacun des avantages et des inconvénients. Le pari simple est un pari sur un seul évènement ( un seul match ). La cote et le résultat final du match influent sur votre gain. Le pari simple mi-temps est similaire avec comme particularité le fait que le score à prendre en compte est celui à la fin de la première mi-temps, temps additionnel inclus. La cote du match nul mi-temps est logiquement plus basse que le match simple car l’évènement est plus fréquent. Existe aussi le pari combiné avec comme but et avantage de rassembler plusieurs rencontres et donc de faire augmenter le rendement total du pari, mais a pour inconvénient d’augmenter les erreurs de pronostics possibles.

Cotes et paris sportifs

Avec le temps, il est possible de parier sur de plus en plus d’évènements et dans n’importe quels domaines. Avec les paris sportifs, des cotes existent pour donner un ordre d’idée des intentions des joueurs ainsi que des gains potentiels. La cote représente la probabilité que le site de paris sportifs donne à un évènement de se produire. Les sites de paris sportifs, les bookmakers, fixent leurs cotes représentées par un nombre décimal supérieur à 1. Le gain potentiel d’un parieur se calcule en multipliant la mise avec la cote. C’est pourquoi vous pouvez perdre une somme qui est fixe ( votre mise ) ou gagner et donc recevoir une somme supérieure à votre mise en fonction de la cote du pari sportif.

Gains et bénéfices, deux notions différentes

Après avoir compris le rôle d’une cote aux paris sportifs, vous pouvez tenter votre chance et jouer. Attention toutefois à ne pas confondre gains et bénéfices au risque d’avoir une mauvaise surprise. En effet, la différence est notable car le bénéfice est le montant gagné en plus de la mise du parieur. Le gain est quant à lui constitué de la mise additionnée du bénéfice.

Comprendre les paris sportifs

Si vous voulez maximiser vos profits, obtenir la meilleure cote est nécessaire pour votre pari sportif. Une cote plus élevée représente un profit plus important. Comme chaque bookmaker a un barème différent et donc des cotes différentes pour un même évènement, il est important de prospecter avant de parier. Sur un gain, les écarts de cotes sont des sommes majeures d’un site à un autre.

Réaliser des paris sportifs est un jeu intéressant mêlant adrénaline et risque. Si certains joueurs gagnent gros, d’autres perdent encore plus. Aussi il est important de bien se renseigner avant de dépenser de l’argent dans ce type de paris.