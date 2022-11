Les paris football: Comment bien choisir ses premiers paris

Le football est le sport le plus populaire au monde et vous êtes peut-être même un fan de cette discipline, mais vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quelle était son origine ?

La réponse classique est que ce sont les Anglais qui ont inventé le football. En fait, en cliquant sur ce lien pour en lire l’article, vous pourrez constater que la réponse est plus complexe que cela.

Le football est aussi le sport qui génère le plus grand nombre de paris sportifs. Or il n’est pas facile pour le parieur néophyte qui découvre de nouveaux termes comme paris pré-match, paris système ou encore grille de paris, de faire le tri entre toutes ces appellations et notions.

Nous avons donc décidé de vous aider à vous y retrouver en vous présentant en bref quelques différents types de paris sportifs populaires sur le football, afin de permettre à tout un chacun d’assimiler facilement toutes ces nouvelles notions.

La première chose à savoir est que pour pouvoir parier en ligne sur le football, vous devez vous inscrire chez un bookmaker, pour ce faire visitez nostrabet pour découvrir la liste des meilleurs sites de paris sportifs de Belgique. Nostrabet offre notamment des critiques détaillées objectives et des avantages exclusifs à ses lecteurs.

Pourquoi et comment parier sur le football ?

La première raison de parier sur le football est due à sa popularité. Les informations susceptibles de vous aider pour placer vos paris ou les analyses d’experts concernant un match sont de ce fait nombreuses et faciles à trouver.

Les paris proposés sur un match de football dépassent régulièrement le nombre de 100 ce qui offre énormément d’opportunités. Ils peuvent même monter à plus de 400 chez certains bookmakers ! Voici quelques catégories de paris football parmi les plus populaires.

Paris sur une compétition ou sur un match

Les paris dits “compétition” portent sur les résultats d’une compétition comme par exemple quelle équipe gagnera le championnat de Belgique.

Les paris “match” concernent une rencontre de foot précise.

Paris pré-match et en direct: deux façons de parier

Les paris dits pré-match sont les paris que vous devez placer avant le début d’un match.

Les paris dits en direct ou en Live se prennent durant un match.

Les paris sur le résultat d’un match: le plus facile

Il s’agit des paris les plus simples sur le football. Vous pouvez parier sur le résultat de la première ou de la seconde mi-temps mais aussi bien sûr sur le résultat final d’un match (vainqueur) ou une combinaison de deux issues possibles (victoire d’une équipe ou match nul).

Les autres paris: un choix immense

Un nombre incalculable de paris peuvent parfois être choisis pour un match dont : le nombre de corners, l’équipe qui marque le premier but, le nombre total de buts; le premier buteur…

Les paris à handicap: pour les experts

Il s’agit de paris un peu spéciaux avec un handicap ajouté pour équilibrer les chances des équipes. Au résultat d’un match, une des équipes se voit octroyée 1 ou plusieurs buts supplémentaires, ce qui change les probabilités et l’issue sur laquelle vous allez parier.

Les grilles de paris: pour gagner gros

Les grilles de paris football offrent un jackpot que se partagent les gagnants. Une grille comporte un nombre de matchs pour lesquels vous devez donner le bon résultat.

Paris simple, multiple et système: pour les joueurs

Un pari simple est un pari unique sur lequel vous jouez.

Un pari multiple ou pari combiné regroupe plusieurs paris. Par contre un seul mauvais résultat vous fait perdre votre pari.

Les paris système sont des paris multiples qui vous offrent des conditions spécifiques pour remporter votre pari. Par exemple, le pari 3 sur 4 consiste à obtenir 3 bons résultats sur les 4 paris joués.

Les paris multiples et système sont plus difficiles à réussir mais plus intéressants niveau gains.

Faites vos propres recherches

Maintenant que vous connaissez les notions de base sur les paris football, nous vous invitons à effectuer vos propres recherches de façon à approfondir vos connaissances en matière de football, et ainsi dénicher les meilleurs cotes et paris à prendre !