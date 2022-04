Casino en ligne à retrait rapide au Canada [2022]

Personne ne veut s’inscrire à un casino en ligne, faire un dépôt, jouer à des jeux, pour découvrir finalement que le processus de retrait est lent et fastidieux. Pour cette raison, nous avons recherché les meilleurs sites qui offrent les méthodes de dépôt et de retrait les plus rapides au Canada. Beaucoup d’entre eux proposent même des dépôts et des retraits instantanés. Découvrez ci-dessous une sélection de casino retrait rapide au Canada en 2022.

Conrad Brennan, expert du jeu en ligne, livre ses conseils pour trouver les meilleurs casinos à paiement instantané en 2022.

Les meilleurs casinos en ligne au Canada pour les retraits rapides

En 2022, chaque casino argent réel offre non seulement une solide variété de jeux de casino et d’autres éléments essentiels, mais aussi des paiements rapides. Voici quelques sélections de casino qui paye le plus pour obtenir vos paiements rapidement :

Rizk Casino

Rizk est devenu l’un des plus grands casinos dans l’esprit des consommateurs grâce à ses paiements quasi instantanés, et il s’est constitué un large public. Au Rizk Casino, les demandes de retrait sont très simples. Elles sont acceptées dès lors que vous effectuez un retrait de 20 $ minimum. Et si vous choisissez iDebit ou EcoPayz, 10 $ suffisent.

Wildz Casino

En quelques mois seulement, Wildz Casino s’est imposé comme une marque majeure au Canada. En plus d’offrir un bonus de bienvenue allant jusqu’à 1000 $, les joueurs peuvent toucher leurs gains en argent réel dans les 24 heures.

Spin Casino

Spin Casino est un établissement légitime qui répond aux demandes de retrait très rapidement. Il offre un bonus de bienvenue de 1000 dollars canadiens, plusieurs promotions et une collection de jeux impressionnante. Dans la plupart des cas, le délai d’exécution des paiements n’excède pas 24 heures.

Jackpot City

Ce casino parvient à recréer l’expérience de Las Vegas, avec des couleurs attrayantes et un design ergonomique. Le délai de traitement des retraits d’espèces est de 24 heures. En prime, le bonus de bienvenue peut atteindre 1 600 CAD pour les nouveaux inscrits.

Quels sont les facteurs qui déterminent la rapidité des paiements ?

Il est important de connaître les critères qui déterminent la vitesse des retraits. De nombreuses start-ups proposent des avancées technologiques qui permettent aujourd’hui aux casinos de proposer des retraits toujours plus rapides, et une expérience de jeu digne des meilleurs casinos physiques. Voici quelques points importants.

Le traitement du casino

La plupart des grands casinos en ligne disposent d’une équipe dédiée aux paiements, mais pas les plus petites structures. Dans ces cas, les retraits peuvent prendre plus de temps.

Moyens de paiement

Toutes les méthodes de retrait ne se valent pas en termes de rapidité. La méthode la plus pratique est PayPal ou d’autres portefeuilles électroniques, tels que Skrill ou Neteller. Les cartes de crédit et de débit sont également rapides.

Les virements bancaires, en revanche, prennent plusieurs jours et les chèques sont l’option la plus lente.

Montant des gains

Une demande de retrait de 10 $ est nettement moins importante qu’une demande de retrait de 1 000 $. En général, un petit retrait prend moins de temps à traiter qu’un gros retrait.

Par ailleurs, gardez à l’esprit que les casinos en ligne ont généralement des plafonds de paiement. Si vous prévoyez de retirer un montant important, vérifiez d’abord ces limites en lisant attentivement les conditions générales des transactions.

FAQ

Quels sont les casinos en ligne qui paient le plus rapidement ?

Les meilleurs sont Rizk, Wild Casino, Spin Casino et Jackpot City. Vous pouvez opter pour les portefeuilles électroniques, les cartes de crédit, les virements électroniques Interac et bien d’autres.

Les casinos à paiement rapide facturent-ils un supplément pour ce service ?

Non. Quel que soit le délai de traitement d’une transaction, ces casinos à retrait rapide ne facturent pas de supplément pour ce service. Au besoin, vérifiez les termes et conditions du casino pour vous en assurer.

Existe-t-il des limites de retrait ?

Lorsqu’il s’agit de retirer votre argent d’un casino en ligne, certaines limites peuvent s’appliquer. Des limites peuvent être imposées sur les montants minimum et maximum et varier en fonction de la méthode de retrait que vous utilisez. Les casinos peuvent également imposer une limite de retrait quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Vous pouvez consulter ces conditions dans la FAQ ou les conditions d’utilisation du casino.

De quoi ai-je besoin pour retirer de l’argent d’un casino ?

Pour effectuer un retrait, le casino procède à une vérification d’identité. Vous devrez fournir un justificatif de domicile et une pièce d’identité dont les informations correspondent à celles de votre compte.

La méthode de paiement a-t-elle un impact sur les délais de paiement ?

Oui. Une fois que le retrait est validé par le casino, la vitesse à laquelle l’argent arrive sur votre compte dépend de l’option de paiement que vous utilisez, et non du casino.