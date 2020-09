Les Canadiens confinés au casino

Alors que le pari d’argent en ligne est interdit au Canada, il n’y est pas interdit de jouer son argent sur des casinos de l’extérieur du pays, tant que ceux-ci existent légalement. C’est pendant le confinement lié au Coronavirus qu’une hausse importante de la fréquentation de casinos en ligne au Canada a été enregistrée.

Alors que la pandémie a forcé les gens à rester chez eux, l’ordinateur et internet ont semblé constituer la meilleure distraction, ainsi qu’un moyen efficace de rester connecter au monde extérieur. De nombreux bloggeurs et influenceurs, soucieux de partager des plans relaxants et divertissants à leurs followers, se sont mis à parler des casinos en ligne. Il en est ressorti que ceux-ci présentent des avantages non négligeables par rapport aux salles terrestres.

En effet, leur disponibilité en tout lieu et en tout moment permet à quiconque de s’y détendre sans avoir à se déplacer, ni y consacrer trop de temps. De plus, l’utilisation des technologies les plus avancées permet aux plateformes virtuelles de renouveler constamment leur offre, et d’offrir à leurs joueurs les tout derniers jeux constamment. Pour les plus timides, il peut être rassurant de s’adonner aux jeux sans se confronter aux foules.

Mais les parieurs les plus sociables peuvent aussi y trouver leur compte, grâce aux jeux de table, de blackjack, de poker en direct et en ligne, qui les connectent directement à d’autres joueurs de la planète.

Enfin, les moyens de payement sécurisés règlent le problème fréquent du vol sur les parkings de casino. Dans ces conditions, on comprend facilement l’engouement pour les jeux en ligne!