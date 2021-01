Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, pour une expérience smartphone ultime

Samsung lance le Galaxy S21 Ultra 5G, le fleuron de la gamme, qui repousse encore largement les limites de ses prédécesseurs. Cet appareil combine le système d’appareil photo professionnel le plus avancé avec l’écran le plus lumineux et le plus intelligent jamais vu sur un Galaxy. En outre, il permet de donner libre cours à votre productivité et votre créativité avec le S-Pen si apprécié du public, qui fait ses grands débuts dans la gamme Galaxy S.

« Le Galaxy S21 Ultra 5G permet de souligner notre mission : rendre votre vie plus amusante et plus légère avec des innovations significatives, » précise Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. « Plus encore aujourd’hui, alors que la technologie joue désormais un rôle important dans la manière dont les femmes et les hommes interagissent, nous estimons qu’il est essentiel de repousser les limites de ce que la technologie peut nous offrir. »

Le Galaxy S21 Ultra 5G perpétue la tradition de la gamme Galaxy S de Samsung, qui ne cesse de monter en puissance depuis plus de dix ans. Si vous ne vous contentez que du meilleur, cet appareil est fait pour vous !

Innovations de premier ordre avec un design surprenant

La gamme Galaxy S21 5G propose un boîtier iconique Contour Cut Camera qui se fond parfaitement dans le cadre métallique. Disponible dans les coloris Phantom Black et Phantom Silver, le Galaxy S21 5G propose également une finition matte luxueuse, pour un look élégant et intemporel. Sa durabilité est garantie par le verre Corning® Gorilla® Glass Victus™, le verre le plus résistant jamais lancé sur le marché par Samsung. D’autres coloris sont disponibles, exclusivement via le Samsung Store : Phantom Titanium, Phantom Navy et Phantom Brown.

Fort de son écran Dynamic AMOLED 2X2 de 6,8 pouces, le Galaxy S21 5G Ultra constitue le plus grand appareil de la gamme S21 5G. Il s’agit également de l’écran le plus intelligent de Samsung à ce jour. Vous n’avez désormais plus à choisir entre le taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et l’écran Quad HD+ : le S21 Ultra 5G vous offre les deux. En outre, le taux de rafraîchissement s’adapte automatiquement de 10 Hz à 120 Hz au contenu que vous regardez. Vous profitez ainsi toujours de la meilleure qualité d’image, tout en consommant très peu d’énergie. Par rapport au Galaxy S20, le S21 Ultra 5G affiche une image 25 % plus lumineuse, avec une luminosité maximale de 1.500 nits – une première en termes de luminosité sur un smartphone Galaxy. Avec un taux de contraste amélioré de 50 %, vos images sont toujours cristallines, même à l’extérieur. Et tout comme les S21 5G et S21+ 5G, le Galaxy S21 Ultra 5G propose le filtre Eye Comfort Shield afin de réduire la fatigue oculaire.

La meilleure expérience appareil photo de sa catégorie

Le Galaxy S21 Ultra 5G dispose du système d’appareil photo professionnel le plus avancé de Samsung. Vous pouvez ainsi prendre de superbes photos de qualité studio et des vidéos en 8K impressionnantes grâce à la toolbox dotée de nouvelles fonctions alimentées par l’IA.

Cet appareil dispose d’un quadruple appareil photo à l’arrière (ultra grand-angle, grand-angle et double téléobjectif) avec un capteur pro 108 MP. Vous pouvez ainsi prendre des photos 12-bits HDR aux couleurs 64 fois plus riches et avec une plage dynamique trois fois supérieure3. Pour la première fois sur un Galaxy, vous pouvez filmer à 60 images par seconde en qualité 4K avec tous les objectifs, y compris quatre objectifs à l’avant et à l’arrière. Autrement dit, vous pouvez changer de perspective sans perte de qualité. En outre, avec l’option fichier RAW 12 bits, plus aucun détail ne vous échappera lors de l’édition et de la retouche de vos photos.

La luminosité est également garantie, même lorsque vous zoomez. Le Galaxy S21 Ultra 5G est équipé d’un Space Zoom 100x grâce au tout premier système de double téléobjectif de Samsung. Peu importe la distance qui vous sépare de l’action, un zoom optique 3x et un zoom optique 10x (tous deux Dual Photodiode(2PD)) vous garantissent des clichés aussi clairs que le cristal.

Le capteur amélioré Bright Night du S21 Ultra 5G constitue la plus grande avancée de Samsung en matière de photographie avec une faible luminosité. Le Night Mode amélioré, la réduction des bruits et la technologie de Nona-binning 12 MP vous permettent de photographier des paysages de nuit avec une qualité d’image supérieure.

Des connexions intelligentes et super rapides entre les appareils

Le S-Pen signe ses débuts sur le S21 Ultra 5G de la gamme Galaxy S avec la technologie de Wacom4. De l’esquisse à la prise de notes et de l’édition de photos à la signature de documents. Le S-Pen a déjà fait ses preuves sur le Galaxy Note et la Galaxy Tab. Aujourd’hui, ce stylet populaire signe ses débuts dans la gamme S et rend l’utilisation du S21 Ultra 5G encore plus agréable. Vous pouvez utiliser un S-Pen d’un Galaxy Note ou d’une Galaxy Tab ou alors en acheter un. En outre, vous pouvez acquérir le S-Pen Pro, un peu plus long et plus épais pour une meilleure prise en main et doté de fonctions Bluetooth supplémentaires. Par exemple, vous pouvez faire des selfies de groupe d’un simple clic sur le stylet.

Pour une connectivité améliorée et plus rapide, le Galaxy S21 Ultra 5G est un des premiers smartphones à prendre en charge le Wi-Fi 6E. Il offre plus de bande passante et une connexion internet quatre fois plus rapide5, ce qui vous permet de diffuser et de partager du contenu en un clin d’œil. En particulier avec la 5G6, les retards de téléchargement vidéo et les problèmes de vidéoconférence ne seront plus qu’un lointain souvenir.

Grâce aux capacités d’ultralarge bande (UWB) intégrées du Galaxy S21 Ultra 5G et S21+ 5G, vous utiliserez bientôt votre smartphone pour ouvrir les portières de votre voiture sans devoir prendre vos clés. Et avec SmartThings sur Android Auto™7, vous pouvez utiliser votre smartphone de la gamme Galaxy S21 5G pour contrôler les appareils intelligents de votre maison depuis votre voiture. Ainsi, vous pouvez augmenter votre thermostat de quelques degrés sur votre trajet de retour à votre domicile.

Et parce que vous avez besoin de connexions ininterrompues et durables dans tout votre écosystème d’appareils connectés, le Galaxy S21 Ultra 5G utilise la technologie Dual Bluetooth®. Ainsi, vous pouvez facilement coupler plusieurs appareils et partager la consommation d’énergie pour une longue durée de vie de la batterie.

Une confiance aveugle en matière de performances et de sécurité

Le Galaxy S21 Ultra 5G est doté d’un tout nouveau chipset, le plus avancé jamais utilisé sur un Galaxy. Il garantit une vitesse plus élevée8, une meilleure prise en charge et une plus grande efficacité énergétique. Dès que la batterie est plate, vous ne devez attendre que 30 minutes pour que votre Galaxy S21 Ultra 5G soit à moitié chargé9.

Aujourd’hui, nos smartphones sont plus importants que jamais et il en va de même pour la sécurité. Elle est assurée par Knox Vault, la propre plateforme de sécurité de Samsung au niveau du chipset (SoC). Avec l’ajout d’une mémoire protégée antifraude au processeur sécurisé, Knox Vault fait du S21 Ultra 5G une sorte de Fort Knox où personne ne pénètre sans votre accord !

Le Galaxy S21 5G introduit également un autre outil pour protéger votre vie privée. Vous pouvez supprimer les métadonnées de localisation de vos photos avant de les partager. Avec la nouvelle fonction Private Share, vous déterminez qui a accès au contenu que vous envoyez et combien de temps il reste disponible10.

Disponibilité locale et prix de vente conseillés

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sera disponible en Belgique à partir du 29 janvier. Les prix de vente recommandés sont de 1 249 € avec 128 GB de mémoire et 12 GB de RAM, de 1 299 € avec 256 GB de mémoire et 12 GB de RAM et de 1 429 € avec 512 GB de mémoire et 16 GB de RAM. L’appareil sera disponible dans les couleurs suivantes : Phantom Silver et Phantom Black.

Avec une précommande du Galaxy S21 Ultra 5G, vous recevrez également les nouveaux Galaxy Buds Pro et un Galaxy SmartTag.