Le Nest Wifi maintenant disponible en Belgique

Chaque jour, des millions d’employés, d’enseignants et d’étudiants se connectent à Internet depuis leur cuisine, leur salon et leur bureau à domicile. Au temps du coronavirus, le nombre d’appareils, d’usagers et de services qui ont besoin d’accéder aux réseaux Wi-Fi domestiques ne fait qu’augmenter. Aussi, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés, un ralentissement de la vitesse voire une déconnexion.

C’est pourquoi nous annonçons l’arrivée de Nest Wifi en Belgique et sur 9 nouveaux marchés à travers l’Europe : la Norvège, la Suède, le Danemark, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche, la Suisse, l’Irlande et les Pays-Bas.

Nest Wifi rassemble tout ce qui a fait le succès du modèle original, avec quelques améliorations et notamment un routeur puissant et un point Wi-Fi qui intègre l’Assistant Google pour vous aider à la maison. Le package comprenant un routeur et un point Wi-Fi est dès à présent disponible au prix de 259 € (139 € pour le point Nest Wifi et 159 € pour le routeur Nest WiFi) sur le Google Store et via des distributeurs locaux comme Mediamarkt, Fnac, Vanden Borre, Cool Blue et Bol.

Couverture dans toute la maison



Le système Nest Wifi se compose en fait de deux appareils distincts. Le routeur Nest Wifi se connecte directement sur votre modem et constitue la base d’un puissant réseau domestique. Le point Nest Wifi sert à étendre la couverture de votre réseau, là où vous en avez le plus besoin.

Plus puissant que Google Wifi, Nest Wifi multiplie la vitesse offerte par deux et améliore votre couverture jusqu’à 25 %. Le package comprenant les deux dispositifs permet de couvrir une maison de 210 mètres carrés. Le système est également évolutif : vous pourrez par la suite ajouter de nouveaux points pour assurer une couverture optimale. Si vous disposez déjà d’un réseau Google Wifi, celui-ci complètera facilement votre Nest Wifi afin de vous offrir une couverture supplémentaire.

Lancement de Family Wi-Fi



Grâce à Family Wi-Fi, sur l’application Google Home ou Google Wifi, vous gardez un œil sur le temps d’écran de vos enfants. Wi-Fi Pause vous permet par ailleurs de couper la connexion Internet pour un groupe d’appareils ou pour des appareils spécifiques. Vous pouvez également définir un horaire préalable pour éviter les distractions à l’heure du coucher ou des devoirs. Enfin, les contenus pour adultes peuvent être bloqués sur les appareils des enfants en utilisant des groupes et la technologie SafeSearch de Google.

L’Assistant Google vous aide en main libre



Le point Nest Wifi dispose d’un haut-parleur équipé de l’Assistant Google. Il s’agit d’un appareil deux-en-un qui vous propose les mêmes fonctionnalités que le Nest Mini. Nous l’avons en outre équipé du même haut-parleur que celui du Nest Mini. Vous pourrez ainsi l’ajouter à un groupe de haut-parleurs et écouter votre liste de lecture préférée dans toute la maison.

Si vous avez quelques difficultés à attirer l’attention de votre progéniture, dites simplement « OK Google, mets le Wi-Fi des enfants en pause ». L’Assistant Google vous fournira également des informations sur votre réseau Wi-Fi. Demandez-lui simplement : « OK Google, quel est la vitesse de mon Internet ? »

Un design conçu pour votre maison



Les routeurs ne brillent souvent pas par leur esthétique. On les cache donc dans un placard ou une armoire… ce qui bloque le signal et peut réduire la portée de celui-ci jusqu’à 50 %. Nest Wifi bénéficie d’un joli design aux contours arrondis et d’un éclairage discret. Il peut donc être placé bien en vue, là où ses performances seront les meilleures.

Nest Wifi est fabriqué avec des matériaux durables. Le boîtier du routeur est composé à 45 % de plastique recyclé post-consommation. Cette matière intervient également pour 40 % dans la fabrication du point Wi-Fi.

Compatibilité Smart home



Le système Nest Wifi a été pensé pour servir de base à vos futurs appareils domestiques intelligents. Il dispose ainsi d’une connectivité domestique locale qui permet à certains appareils de se connecter directement au système sans avoir besoin d’un hub. Vous aurez donc la possibilité de configurer les lampes et prises les plus populaires directement depuis l’application Home.