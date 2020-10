Le Mi Smart Electric Folding Bike est désormais disponible en Belgique

Xiaomi présente le Mi Smart Electric Folding Bike. Ce tout nouveau vélo pliant électrique est équipé d’un capteur de force TMM4, qui nécessite d’appliquer moins de force sur les pédales et a quatre positions différentes pour différents niveaux d’assistance au pédalage. Le vélo est doté d’un moteur sans balais 250W High Speed, qui permet d’accélérer plus vite et de pédaler plus facilement.

La transmission Shimano à 3 vitesses intégrée apporte une aide supplémentaire, même sans assistance électrique. La batterie Li-ion 18 650 offre une autonomie de 45 km sur une seule charge. De plus, grâce à son design ultra pliable et à son poids de 14,5 kilos à peine, ce vélo est facile à ranger et à transporter. Pour des déplacements sans tracas, les cyclistes peuvent également consulter des indicateurs en temps réel tels que l’état de la batterie sur l’écran LCD numérique de 1,8 pouce du vélo, ou encore suivre leurs activités en connectant le vélo à l’application Mi Home.

Le vélo pliant électrique Mi Smart est proposé au prix indicatif de 999 euros et est disponible exclusivement à la FNAC.