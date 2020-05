La nouvelle Ring Video Doorbell 3 sera dispo le 3 juin pour 99€ ! Quoi de neuf en 2020 ?

Installée chez moi depuis maintenant plus de deux ans, la Ring Video Doorbell (première mouture) n’a toujours pas fait défaut et, associée à ma serrure connectée Nuki qui me permet d’ouvrir à distance ma porte d’entrée, je dois avouer que nous tenons là le couple parfait en matière de portier électronique.

Début juin, la société Ring, détenue depuis quelques années par Amazon, lancera sur le marché la dernière mouture en date de sa Video Doorbell à un prix tout bonnement au ras des pâquerettes : 99€ sur Amazon. Un prix assez hallucinant pour une sonnette offrant bon nombrs de fonctionnalités, dont vous pouvez trouver une description complète, du moins dans sa première version, sur ce test réalisé en 2018.

Quoi de neuf en 2020 ?

Bêtement dénommée “Nouvelle Ring Video Doorbell 3“, cette sonnette propose tout de même une nette amélioration de la qualité en vision nocturne infrarouge, ainsi qu’une meilleure gestion de l’audio bidirectionnel. Il est vrai que, lors de mes derniers tests avec la première version, il était un peu compliqué de parler tous en même temps : le livreur et moi-même essayant de comprendre ce qu’il venait me déposer pour ensuite lui expliquer que j’allais lui ouvrir la porte via ma serrure Nuki. D’après le constructeur, un dispositif d’atténuation de bruit ambiant a été ajouté, de sorte que les bruits de la route peuvent être amenuisés, facilitant ainsi la conversation avec votre visiteur.

D’autre part, Ring permet d’ajouter des zones “cache” afin qu’elles n’apparaissent pas dans le champ de surveillance (respect de la vie privée) et d’autres qui n’enclenchent pas une série de notifications inutiles lorsque quelqu’un passe devant. Cette dernière fonction existe déjà actuellement et, je vous l’avoue, il est parfois compliqué de configurer tout ce petit monde étant donné que Ring ajoute à peu près tous les trois mois de nouvelles fonctionnalités qui se complètent ou se recouvrent l’une sur l’autre.

Faites tout de même attention à ne pas trop jouer avec ces settings car je suis arrivé, le mois dernier, a obtenir une autonomie aussi courte que l’espérance de vie d’un conducteur en panne sur le bord de l’autoroute. En effet, en activant l’enregistrement des détections de mouvements, je suis à peine arrivé à une semaine d’autonomie. J’ai donc désactivé ce type d’enregistrement pour ne garder que celui opéré lorsqu’on sonne à la maison et mon autonomie espérée est passée à 6 mois sans aucun souci.

Cette nouvelle génération offre toujours une résolution full HD de 1080p (la première en ma possession affiche du 720p) proposant un champ de vision de 155 degrés en horizontal sur 90 degrés en vertical. De part cette prise de vue, la personne apparaitra nettement, même si elle a son nez collé sur l’objectif, un peu à la manière de notre Pablo Andres national.

Petit conseil constaté dans mon entourage : assurez-vous d’avoir un WiFi stable qui délivre un bon signal au niveau de votre porte d’entrée afin d’éviter tout souci de connexion.

La Ring Video Doorbell “Nouvelle génération” est en vente à partir du 4 juin 2020 sur Amazon pour 99€.