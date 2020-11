Konyks CAMINI MAX : La caméra qui respecte la vie privée

Konyks lance une nouvelle version de sa caméra motorisée : la Camini Max. Elle assure la sécurité de votre domicile mais elle respecte aussi votre vie privée.

La caméra Camini Max permet de surveiller ce qu’il se passe chez soi. C’est rassurant pour veiller sur le petit dernier, rester en contact avec ses ainés et surtout s’assurer que personne n’entre par effraction. Reste qu’il n’est pas plaisant d’être filmé quand on est chez soi. C’est pour cela que la caméra propose un mode vie privé qui cache physiquement l’objectif de la caméra. D’un simple geste, vous serez assuré que la vidéo et le micro sont coupés pour ne pas diffuser des images à votre insu.

Elle suit le mouvement

La caméra Camini Max est motorisée ce qui permet de surveiller efficacement quand on n’est pas chez soi. Judicieusement placée, on pourra voir sur le smartphone ce qu’il se passe dans tous les coins et recoins de la pièce. La caméra est même capable de détecter un mouvement puis de suivre automatiquement le sujet. Les vidéos peuvent être enregistrées sur une carte micro-SD et l’utilisateur peut recevoir une notification en cas de mouvement quand il n’est pas là.

Dans la maison intelligente

Konyks propose des solutions complètes pour la maison intelligente, avec notamment l’éclairage et l’automatisation. La caméra s’insère donc logiquement dans cet univers et en profite pour agrandir son champ d’action. Par la détection de mouvement, elle peut déclencher l’éclairage ce qui qui permet de simuler une présence quand on n’est pas là. Elle peut aussi fermer les volets quand la caméra passe en mode nuit. Ce ne sont là que quelques exemples et tout se fait très simplement dans une application unique et conviviale.

Bien voir partout

La Camini Max enregistre des vidéos de grande qualité en Full-HD et offre une vision de nuit qui porte jusqu’à 10 mètres. Dotée d’un microphone, elle transmet aussi le son en plus de l’image. Nouveauté sur cette version, la caméra est compatible avec les assistants vocaux et elle peut envoyer par commande vocale l’image sur un Amazon Echo Show, un Google Nest Hub ou tout appareil Chromecast.