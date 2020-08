iRobot pousse à l’extrême les expériences avec le lancement d’iRobot Genius™ Home Intelligence

iRobot® Corp., leader de la robotique grand public, dévoile aujourd’hui de nouvelles manières de faire le ménage avec le lancement d’iRobot Genius™ Home Intelligence, une puissante plateforme robotique qui offre un large éventail de nouvelles fonctionnalités pour tous les produits connectés de la marque, dont l’aspirateur robot Roomba® et le robot laveur de sol Braava jet®. iRobot Genius™ propose aux utilisateurs un niveau inégalé de personnalisation et de contrôle de leurs robots en tenant compte de la singularité de leur habitation, de leurs horaires, de leurs préférences de nettoyage et de l’intégration avec la maison connectée.

Grâce à l’accélération de sa stratégie vers le développement de logiciels et les expériences digitales, iRobot ne cesse de se différencier en développant des technologies intelligentes qui libèrent les consommateurs du ménage quotidien alors qu’ils vivent et travaillent chez eux, commente Colin Angle, fondateur et CEO d’iRobot.

L’interface iRobot Genius™ est une nouvelle application iRobot Home totalement repensée qui emmène les utilisateurs bien au-delà des standards du contrôle et de commande. Elle offre un centre de contrôle et de commandes personnalisé et facile à utiliser pour le nettoyage de la maison. L’application, qui fonctionne avec tous les produits connectés iRobot, aide au ménage en analysant les habitudes, les routines et préférences de l’utilisateur, permettant ainsi une expérience client plus efficace et intelligente. L’interface permet également de mieux comprendre les performances de nettoyage du robot.

« L’intelligence robotique doit se défaire des limites d’autonomie et redevenir un véritable allié du ménage » ajoute Colin Angle « Notre intelligence robotique est personnalisée et répond aux habitudes et préférences de l’utilisateur, ce qui lui permet de mieux contrôler quand, où et comment ses robots nettoient. iRobot Genius™ libère tout le potentiel de nos produits connectés, leur permettant de faire toujours plus et de gagner en intelligence au fil du temps grâce aux mises à jour en direct ».

Nettoyer là où il faut

Envoyez votre robot nettoyer à l’endroit précis qui a été sali grâce à la fonctionnalité Clean Zones ou encore « nettoyage de zones précises » Grâce à l’intelligence artificielle de pointe, les aspirateurs Roomba i7/i7+, s9+ et le robot laveur de sol Braava jet m6 utilisent le machine learning , la « connaissance emmagasinée par le robot » pour détecter automatiquement les objets et les meubles spécifiques tels que les canapés, les tables ou meubles de cuisine, et suggérer proactivement des Clean Zones autour de ces objets. Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur carte intelligente en renseignant leurs propres Clean Zones. Cela permet un nettoyage ciblé dans des zones spécifiques ou autour d’objets qui attirent le plus de saletés. Il suffit simplement d’utiliser l’application ou de parler à un assistant vocal « Roomba, nettoie autour du canapé » et le Roomba saura où aller.

Nettoyer quand il faut

Avec iRobot Genius™, les aspirateurs robot Roomba et les robots laveurs de sol Braava jet apprennent à connaitre vos routines de nettoyage afin de proposer de nouvelles fonctionnalités telles que :

Des automatisations basées sur les « événéments et la vie de la maison » qui permettent au robot de connaitre le meilleur moment pour commencer ou arrêter le nettoyage en fonction de messages définis par l’utilisateur. Que vous partiez travailler ou vous promener, l’application iRobot Home peut utiliser des services de géolocalisation comme Life360, ou recevoir des messages d’appareils connectés dans la maison, comme l’August Wi-Fi SmartLock, afin de savoir quand vous n’êtes pas à la maison et ainsi commencer à nettoyer. De la même manière, le robot peut arrêter le nettoyage quand vous rentrez chez vous. Ces automatisations peut être réglées directement sur l’application iRobot Home, une fonctionnalité exclusive pour les clients iRobot assurée par iRobot Genius™ et IFTTT Connect. Cela signifie que les appareils connectés en Wi-Fi iRobot intègrent parfaitement d’autres services et produits connectés (thermostat intelligent, serrures…) sans que l’utilisateur n’ait besoin de quitter l’application iRobot App.

Des suggestions de planning de ménage qui se basent sur les habitudes de nettoyage les plus courantes des utilisateurs, comme le nettoyage du lundi matin. Les Roomba i7/i7+, s9+ et le robot laveur de sol Braava jet m6 peuvent également donner des recommandations spécifiques liées aux différentes pièces de la maison comme par exemple le nettoyage du salon le vendredi soir ou de la cuisine après les repas.

Des favoris, qui permettent aux utilisateurs de créer et accéder rapidement à leur propre routine de nettoyage pré-enregistrée. Il est par exemple possible de créer un favori « Après dîner » qui demande au robot de nettoyer la salle à manger et la cuisine, ou encore « Coucher » pour nettoyer la salle de jeu des enfants et les sols du salons, ou un favori « Partout » pour nettoyer toute la maison.

Nettoyer comme vous voulez

Les aspirateurs robot Roomba et robots laveurs de sol Braava jet gagnent en intelligence au fil du temps, en apprenant et comprenant vos préférences de nettoyage. Une nouvelle intelligence qui signifie aussi que les produits iRobot sont capables de dépasser une programmation basique et des intégrations basées sur la géolocalisation et sur la maison connectée.

De nouvelles recommandations de « zones à éviter » (Keep out Zones) bien plus performantes que les précédentes versions. Les Roomba i7/i7+, s9+ et le robot laveur de sol Braava jet m6 sont capables d’apprendre automatiquement à éviter les zones difficiles et de recommander des zones à éviter spécifiques aux utilisateurs.

Des recommandations en fonction des saisons qui fournissent des suggestions personnalisées pour programmer des sessions de nettoyage ou suggérer des horaires quand votre maison nécessite un nettoyage plus fréquent, par exemple lorsque vos animaux de compagnie perdent leurs poils ou pendant la saison des allergies.

Les expériences de nettoyage personnalisé avec iRobot Genius™ Home Intelligence et la nouvelle application iRobot Home seront disponibles pour les clients iRobot via une mise à jour automatique à partir du 25 août.