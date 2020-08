Comment augmenter le trafic de son site web ?

L’augmentation du trafic sur les sites web pour acquérir de nouveaux clients est généralement une préoccupation prédominante pour la plupart des spécialistes du marketing. Une agence de marketing pourrait vous permettre d’attirer des visiteurs cependant cela représente un investissement. Voici 5 tactiques de marketing en ligne éprouvées qui vous permettront de maximiser votre portée et d’augmenter continuellement le trafic sur votre site web :

1. SEO et marketing de contenu

Objectif :

Acquérir du trafic par le biais de moteurs de recherche tels que Google et Bing en se classant le plus haut possible dans les pages de résultats de recherche.

Comment cela fonctionne :

Le contenu d’un site web est au cœur de la façon dont un moteur de recherche comprend et classe un site web pour la recherche sur des mots clés spécifiques. Cependant, la façon dont ce contenu est partagé et interagit sur les réseaux sociaux donne une nouvelle dimension aux moteurs de recherche appelée “autorité”.

Les moteurs de recherche prennent désormais en compte l’autorité pour classer un site web et lui donner un avantage concurrentiel dans les résultats de recherche. Les auteurs d’articles ont également leur niveau d’autorité par le biais de services comme Google Plus, et donc l’autorité de l’auteur sur un sujet influence également les moteurs de recherche.

Les moteurs de recherche classent un site web sur la base de ces critères :

Mots-clés pertinents liés aux produits, services, utilité des articles du blog.

Combien d’autres sites web renvoient au site (page rank).

Densité des articles et fréquence de publication de nouveaux contenus.

Combien de fois le contenu du site web a été partagé et a interagi avec les médias sociaux.

L’autorité, ou la popularité, de l’auteur de l’article.

Tactiques réussies :

La recherche par mots-clés pour sélectionner les mots-clés les plus populaires afin de cibler les titres et le contenu des articles (en utilisant le Google AdWords Keyword Planner par exemple).

Publier régulièrement des articles sur le site web avec des mots clés pertinents (au moins une fois par semaine, idéalement plusieurs fois par semaine).

Partager des articles sur les propriétés des réseaux sociaux et créer un engagement.

Surveiller les performances de référencement et de trafic sur les mots clés sélectionnés.

2. Publicité avec les moteurs de recherche (Pay-per-Click)

Objectif :

Acquérir du trafic en publiant une annonce sur la première page de résultats des moteurs de recherche.

Comment cela fonctionne :

Les moteurs de recherche comme Google et Bing permettent aux annonceurs de créer des campagnes qui lient une annonce à un ensemble de mots clés. Les annonceurs ne sont facturés que si un utilisateur clique sur l’annonce et se rend sur le site web. D’où le terme “Pay-per-Click”. Le classement des campagnes sur un mot-clé donné passe par un processus d’enchères où plus l’annonceur est prêt à payer pour ce clic, plus l’annonce apparaîtra en haut de la page de résultats de recherche.

Tactiques réussies :

Recherche de mots-clés pour sélectionner les mots-clés les plus populaires et les plus abordables sur lesquels les annonces doivent se concentrer.

Créer différentes variantes de campagnes publicitaires pour effectuer des tests A/B et déterminer les éléments publicitaires appropriés pour optimiser la campagne.

3. La publicité dans les réseaux sociaux

Objectif :

Acquérir du trafic en publiant une annonce sur la page utilisateur du réseau social (ou “Mur”).

Les plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook ou LinkedIn permettent aux annonceurs de créer des publicités et de les positionner sur les profils d’utilisateurs ciblés. Facebook et LinkedIn permettent notamment aux annonceurs de réduire la population cible en sélectionnant les attributs de leurs profils.

Il existe généralement deux modèles de tarification sur ces plateformes :

Le “Pay-per-Click” : Les annonceurs ne sont facturés que si un utilisateur clique sur l’annonce et se rend sur le site web.

Les annonceurs doivent payer une redevance pour chaque tranche de 1000 affichages de la publicité sur ces plateformes.

Une autre méthode consiste à augmenter la portée d’un message publié par un annonceur sur le réseau social. Facebook, par exemple, permet aux spécialistes du marketing de payer une redevance pour faire apparaître un message sous forme de publicité sur les pages de l’utilisateur du réseau. Cette pratique tend à produire des performances d’engagement plus importantes que les publicités classiques.

Tactiques efficaces :

Créer différentes variantes d’une campagne pour faire des tests A/B et trouver les bons éléments publicitaires pour optimiser la campagne.

Créez des messages sur la page Facebook ou la page LinkedIn et augmentez leur portée en payant une redevance.

Surveillez les performances de la campagne et modifiez la campagne.

4. Concours en ligne

Les objectifs :

Recueillir des courriels et des informations démographiques des participants dans le cadre d’un concours où vous offrez des récompenses sous forme de loteries.

Augmenter votre base de fans de réseaux sociaux en publiant des concours viraux où ils peuvent inviter leurs amis.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Si le prix est correct et que les clients font confiance à la marque, ils rempliront probablement un formulaire de participation, vous donnant la permission de leur envoyer des bulletins d’information.

Vous pouvez maximiser la portée de cette initiative en organisant un concours viral où les participants sont récompensés lorsqu’ils recommandent à leurs amis de s’inscrire au concours. La récompense la plus courante consiste à récompenser également le parrain si l’ami qu’il a invité gagne.

Remarque : vous ne pouvez plus demander aux participants de devenir fans de votre page Facebook pour participer à votre concours Facebook.

Tactiques réussies :

Un simple formulaire de concours.

Concours viral où chaque participant fait la promotion du concours avec un lien d’affiliation unique.

Concours de vote photo ou vidéo où les participants participent à un tirage au sort en votant sur des photos ou des vidéos.

Plus d’informations ici :

5. Marketing par courrier électronique

Les objectifs :

Recueillir les adresses électroniques des personnes intéressées par vos produits et services. Créer un trafic de retour en invitant les abonnés à revenir régulièrement sur votre site web.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Permettre aux gens de s’abonner à votre newsletter leur donne un moyen d’exprimer leur intérêt pour vos produits et services, et vous permet de les joindre chaque fois que vous avez quelque chose d’intéressant à leur envoyer. Lorsque vous envoyez régulièrement une lettre d’information avec un mélange de contenus pertinents (information, éducation, faits amusants, offres, coupons, concours, etc.), vous créez ensuite un trafic de retour vers votre site web.

Tactiques réussies :

Envoyer régulièrement une lettre d’information avec un contenu intéressant.

Lorsque vous atteignez une large base d’abonnés, commencez à segmenter votre public et ciblez chaque segment avec une newsletter différente pour maximiser la pertinence.