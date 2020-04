iPhone SE, comment Apple peut-il proposer un tel prix et pourquoi vous devriez l’acheter ?

Sans tambour ni trompette, Apple a donc supprimé l’iPhone 8 de son catalogue pour le remplacer par sa nouvelle mouture d’iPhone SE, au bord aussi large que le châssis d’une véranda Willems. Emballé dans un look vintage à souhait, Apple le propose donc à 489€. Que contient-il et comment nos amis de Cupertino peuvent-il proposer un tel prix de 489€ alors que les derniers iPhone approchent et dépassent même 1000€ ?

La réponse est simple : faire du neuf avec du vieux. En effet, le look est identique à l’iPhone 8 : Un écran de 4.7 pouces LCD Retina d’une résolution de 1334 x 750 pixels (un iPhone Xr propose 1 792 x 828 pixels et, un iPhone X, 2 436 x 1 125 pixels en OLED). On retrouve donc le fameux bouton du bas intégrant le lecteur d’empreinte digitale, bien utile en ces temps où le port du masque empêche toute reconnaissance via le FaceID.

Au niveau de l’appareil photo arrière, on retrouve le même capteur que l’iPhone 8, à savoir un 12 MPixels grand-angle avec une ouverture assez lumineuse de f/1.8. Le flash est par contre uniquement “Dual LED” au lieu du “Quad LED’ de l’iPhone 8. A l’avant, nous restons sur 7 MPixels en f/2.2, le standard chez Apple. Le tout est intégré dans un boitier estampillé IP67, qui résiste donc à la poussière et l’immersion de 30 minutes maximum dans un mètre d’eau.

C’est à l’intérieur, dans les engrenages électroniques, que le changement opère. De fait, Apple a remplacé son vieux brol de puce A11 Bionic par sa toute nouvelle puce Bionic A13, présente sur ses derniers iPhone 11. En résumé, nous sommes bien face à un iPhone 8 “revisité” intégrant une machine de guerre en tant que processeur.

Cet iPhone SE, saison 2020, est donc destiné à toute personne friande de l’écosystème Apple, prenant quelques jolies photos de temps à autre mais se foutant complètement de tenir en main un smartphone au look un peu désuet face à la concurrence et à ses écrans aux bords très fins, tout en offrant une résolution d’écran somme toute assez basique pour 2020. Un iPhone à 489€, réactif à souhait, est donc la bonne nouvelle de ce mois d’avril pour ceux qui veulent se mettre de l’Apple en poche sans se les vider.

Sachez aussi qu’il est possible de s’offrir ce nouvel iPhone SE pour 349€, accompagné de la reprise de votre ancien téléphone. Bon, vous aurez compris qu’il ne sera pas super intéressant de vous séparer de votre iPhone 11 Pro avec une tel proposition “Apple Trad In“.

