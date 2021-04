HP lance le système d’impression HP+

HP a présenté aujourd’hui HP+, le système d’impression conçu pour les consommateurs et les petites entreprises. À l’heure actuelle, la demande d’impression est élevée (+6 % NPD/GFK), stimulée par les millions de personnes qui apprennent et travaillent à domicile. C’est pourquoi HP modernise l’expérience d’impression actuelle avec HP+, rendant l’impression plus sûre, plus productive et plus durable que jamais.

« HP+ représente un changement fondamental dans l’expérience d’impression, explique Hans van Barel, Category Manager Printing Benelux chez HP Inc. Nous avons rassemblé nos meilleures innovations d’impression dans un système intelligent pour les consommateurs et les petites entreprises. HP+ combine des imprimantes de pointe, un abonnement à Instant Ink et la meilleure appli d’impression. »

Imprimante intelligente

Aujourd’hui, les consommateurs et les petites entreprises en attendent davantage des appareils, afin qu’ils répondent pleinement à leurs nombreux besoins. En outre, 70 % des consommateurs estiment que les technologies intelligentes facilitent la vie. Avec le nouvel écosystème HP+ basé sur le cloud, les consommateurs et les petites entreprises peuvent rester connectés en toute sécurité grâce à de nouvelles fonctionnalités exclusives :

Le nouveau Cloud Resiliency détecte et répare automatiquement les problèmes de connectivité.

détecte et répare automatiquement les problèmes de connectivité. Le nouveau monitoring Smart Security permet de détecter et de prévenir les attaques de logiciels malveillants.

permet de détecter et de prévenir les attaques de logiciels malveillants. La nouvelle impression native dans le système d’exploitation depuis pratiquement n’importe où sur n’importe quel appareil, quel que soit le réseau.

dans le système d’exploitation depuis pratiquement n’importe où sur n’importe quel appareil, quel que soit le réseau. La nouvelle fonction “ Private Pickup ” vous permet d’imprimer maintenant et de récupérer le document plus tard, lorsque vous êtes devant l’imprimante.

” vous permet d’imprimer maintenant et de récupérer le document plus tard, lorsque vous êtes devant l’imprimante. Le nouveau Smart Dashboard aide les consommateurs et les petites entreprises à gérer leur imprimante depuis un seul endroit très pratique, un tableau de bord central.

aide les consommateurs et les petites entreprises à gérer leur imprimante depuis un seul endroit très pratique, un tableau de bord central. Garantie HP supplémentaire d’un an.

HP+ est lancé pour la première fois avec les nouvelles séries HP LaserJet M200, HP Deskjet Plus 4100, Envy PRO 6400, lauréates du Red Dot Design Award, ainsi qu’avec les séries HP OfficeJet Pro 8000e et 9000e, DeskJet 2700e et ENVY 6000e.

Afin de procurer l’expérience d’impression HP la plus aboutie, la plus fiable et la plus durable, les imprimantes intelligentes HP+ fonctionnent uniquement avec l’encre et le toner HP d’origine, l’imprimante doit être connectée à Internet à tout moment et l’utilisateur doit créer un compte HP.

Abonnement Instant Ink

HP Instant Ink est un abonnement mensuel basé sur le nombre de pages imprimées, avec une livraison intelligente qui envoie les cartouches uniquement lorsque vous êtes presque à court d’encre ou de toner. Avec un abonnement à Instant Ink, les consommateurs peuvent économiser jusqu’à 50 % sur l’encre et le toner HP.

En 2020, les ventes du commerce électronique ont augmenté de plus de 16,5 % dans le monde. Cette évolution s’explique non seulement par le besoin d’achats en ligne, mais aussi par la confiance des consommateurs dans l’économie de la livraison. Dans ce contexte, HP Instant Ink a connu une croissance de 60 % par rapport à l’année précédente, atteignant plus de neuf millions d’abonnés dans le monde. Avec HP+, les clients bénéficient de six mois d’impression avec Instant Ink.

Smart App

Outre le besoin de solutions basées sur le cloud et d’abonnements commodes, les consommateurs et les petites entreprises comptent de plus en plus sur la disponibilité des appareils mobiles. Grâce à la HP Smart App, qui compte plus de 48 millions d’utilisateurs actifs mensuels, les clients peuvent imprimer et numériser depuis pratiquement n’importe où.

Ensemble vers un avenir durable

Enfin, trois consommateurs sur quatre considèrent que la durabilité est importante lors de l’achat d’une imprimante. Avec HP+, nous poursuivons notre engagement en faveur d’un avenir respectueux des forêts en encourageant la déforestation zéro et en recyclant les cartouches en circuit fermé :

Avec la nouvelle fonction Forest First, HP investit dans la restauration et la préservation de forêts en bonne santé. En utilisant HP+, chaque impression contribue à l’investissement de HP dans ces projets de développement durable.

Avec Instant Ink, HP recycle les cartouches d’encre usagées pour en fabriquer de nouvelles.

Prix et disponibilités

Actuellement, les séries HP OfficeJet Pro 8000 et 9000 sont disponibles, et à partir de mai, nous enrichirons le portefeuille HP+ avec les imprimantes HP DeskJet et Envy HP+. En juin, nous présenterons la nouvelle gamme Mono LaserJet, une imprimante laser noir et blanc compacte et performante qui imprime en recto-verso plus rapidement que tout autre appareil de sa catégorie.

Pour plus d’informations sur HP+, rendez-vous sur https://www8.hp.com/be/fr/ printers/hp-plus.html.