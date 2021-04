Face roller : mode d’emploi

Depuis quelques mois, le face roller enflamme la toile et s’impose comme étant le nouvel accessoire beauté indispensable ! C’est l’accessoire que vous devez absolument adopter au cœur de votre routine beauté pour retrouver une deuxième jeunesse et prendre soin de votre peau. Coup d’œil sur le face roller, l’accessoire phare de l’univers de la beauté.

Le rouleau de massage a le vent en poupe

Le face roller est un petit rouleau de massage qui est utilisé pour le visage. C’est indéniable, le face roller est le nouvel accessoire beauté qui enflamme les réseaux sociaux. Véritable tendance de fond impulsée par une quête de cosmétiques naturelles. Effectivement, il est devenu l’accessoire phare de la routine beauté pour de nombreuses femmes. Il promet de préserver le capital jeunesse et de prendre soin de la peau pour conserver tout son éclat.

Les nombreux bienfaits du face roller

Le face roller s’utilise en massage régulier pour octroyer à la peau de nombreux bénéfices. Généralement, il est utilisé avec un produit de cosmétique, que ce soit une crème ou un sérum, pour permettre de faire pénétrer en profondeur les principes actifs du produit. Il permet aussi de stimuler la circulation sanguine du visage ce qui permet de créer un grand nombre de vertus. Bien qu’il existe différentes pierres pour un face roller, les principaux bienfaits sont :

Régénérer et purifier l’épiderme,

Sculpter le visage,

Rafraîchir la peau,

Atténuer les poches et les cernes,

Éviter les problèmes de peau (acné, rides…).

Afin de s’adapter à tous les types de peau et à tous les besoins, le face roller se décline sous toutes ses coutures. En effet, le rouleau de massage pour le visage est doté d’une pierre fine. C’est cette dernière qui lui confère tous les bienfaits pour le visage. Il existe trois principales pierres qui peuvent être utilisées et qui ont chacune des vertus spécifiques.

Le jade

Le jade roller est probablement le rouleau de massage le plus connu et le plus prisé. Cette pierre prône un grand nombre de bénéfices lorsqu’elle est utilisée au quotidien. Concrètement, le jade roller permet d’atténuer les poches et les cernes, de redonner de l’éclat à la peau, de stimuler la création de collagène, de réduire et de lisser les ridules ainsi que de lutter contre les problèmes de peau.

Le quartz rose

Vous pourrez également trouver un face roller fabriqué à base de quartz rose. Cette pierre permet, plus particulièrement, d’atténuer les poches et les cernes, de réduire les signes de vieillissement cutané et de stimuler l’éclat et l’élasticité de la peau du visage.

Le quartz

Enfin, il existe le clear quartz roller qui a ses propres bienfaits. Cette pierre vous aidera à apaiser les rougeurs, rafraîchir le visage et atténuer les poches et les cernes.

Le massage avec le face roller

Il est conseillé d’utiliser quotidiennement le face roller en massage afin de rajeunir et d’embellir sa peau au fil des jours. Pour ce faire, il est primordial d’adopter quelques bons gestes. Notamment, pensez à nettoyer votre visage avant toute chose.

Ensuite, commencez à rouler le face roller sur votre message en commençant par le contour des yeux. Par la suite, massez le visage de bas en haut et de l’intérieur vers l’extérieur. En même temps, faites de légères pressions pour bénéficier de tous les bénéfices.