bit4you porte plainte contre Facebook auprès de la Commission européenne !

bit4you, la plateforme d’échange de cryptomonnaies belge, annonce qu’elle porte plainte aujourd’hui contre Facebook auprès de la DG Concurrence de la Commission européenne. Confrontée à une concurrence déloyale sur les réseaux sociaux, et après avoir mis en demeure Facebook, bit4you a décidé de porter l’affaire devant les autorités européennes de la concurrence.

Facebook interdit aux plateformes d’échange de cryptomonnaies européennes non réglementées ou non cotées en bourse d’avoir recours à la publicité en ligne « non search » en Europe, alors que les Européens reçoivent abondamment des publicités pour des plateformes de cryptomonnaies étrangères et notamment américaines. Un préjudice énorme pour le développement des acteurs locaux.

Au prétexte de limiter la diffusion de publicités aux plateformes de cryptomonnaies agréées par des autorités financières, Facebook nuit au développement de bit4you depuis sa création en 2018. L’activité de bit4you ne requière pas de licence auprès du régulateur belge, ce qui rend non pertinente la restriction de Facebook. De plus, si Facebook interdit aux plateformes européennes d’échange de cryptomonnaies non soumises à agrément de faire de la publicité dans l’Union, il n’en va pas de même pour les plateformes étrangères qui peuvent, elles, acheter des espaces publicitaires et toucher les clients européens.

Suite à une ultime mise en demeure à Facebook, restée sans suite, bit4you dépose aujourd’hui une plainte auprès de la DG Concurrence de la Commission européenne pour atteinte à la concurrence.

Sacha Vandamme, CEO de bit4you : « De notre côté, nous sommes 100% favorables à l’encadrement de notre activité pour offrir aux clients toutes les garanties de qualité. Nous espérons obtenir une licence des autorités régulatoires dès que cela sera possible. Mais à l’heure actuelle il n’existe pas encore de licence pour les plateformes d’échange de cryptomonnaies en Belgique, ni aux Pays-Bas où nous souhaitons nous développer. Et en attendant, nous sommes confrontés à la concurrence des grandes plateformes étrangères, notamment américaines, qui font de la publicité sur notre territoire alors que Facebook nous interdit d’en faire. »

Facebook a clairement une position dominante sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la publicité en ligne ‘non search’, autrement dit celle qui permet de cibler les audiences. Se faire connaître sans pouvoir faire de publicité sur les réseaux contrôlés par Facebook est dès lors extrêmement compliqué pour une société belge dont les clients potentiels sont justement très actifs sur les réseaux sociaux. D’autant plus lorsque ceux-ci reçoivent des publicités de concurrents non européens.

Marc Toledo, CFO bit4you : « De notre point de vue, il n’est pas juste pour les Européens d’être incités à choisir des plateformes lointaines et sans contact humain, alors que nous leur offrons une alternative locale. Ne pas pouvoir disposer du porte-voix que représente la publicité en ligne ‘non search’ est un réel handicap pour notre structure, comme pour d’autres plateformes européennes qui subissent le même préjudice. C’est pourquoi nous sollicitons les autorités de la concurrence européennes, avec le support de notre cabinet d’avocat CEW&Partners, pour faire cesser cette discrimination. »

bit4you se réserve le droit d’entamer, par ailleurs, d’autres procédures en vue d’obtenir un traitement sans discrimination par Facebook.

L’objectif est de pouvoir proposer aux investisseurs européens une solution alternative aux grandes plateformes étrangères, en ayant la possibilité d’avoir recours aux mêmes outils de communication que ses concurrents.