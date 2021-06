Comment choisir le bon bonus de casino en ligne adapté à vos besoins ?

Pour se démarquer de leurs concurrents, attirer et fidéliser les joueurs, les casinos en ligne offrent plusieurs types de bonus. Toutefois, ces bonus ne se valent pas ; et même si certains peuvent paraître très attractifs, ils ne le sont pas toujours après un examen de leurs conditions. Par ailleurs, d’autres bonus ne sont pas adaptés aux besoins de tous les joueurs ou catégories de joueurs. Dans ce contexte, comment donc faire trouver un bonus qui soit à la fois attractif et adapté à vos besoins ? Nous vous donnons quelques astuces pour cela dans cet article.

Opter pour le type de bonus correspondant à sa situation

Il est important de savoir votre situation ou la catégorie de joueurs dans laquelle vous vous situez, avant de choisir votre bonus. Voici donc les types de bonus offerts par les casinos en ligne et les catégories de joueurs pour lesquels chacun de ces bonus est adapté.

Bonus sans dépôt pour les nouveaux joueurs

Si vous êtes nouveau sur un casino en ligne, alors le premier type de bonus que vous pouvez réclamer et obtenir de ce casino est un bonus sans dépôt. Il s’agit d’un cadeau que le casino vous offre gratuitement, sans que vous n’ayez pas à effectuer un dépôt d’argent dans votre compte comme avec les autres bonus.

Un bonus sans dépôt peut prendre plusieurs formes : argent gratuit, tours gratuits, temps de jeu gratuit.

● Le bonus sans dépôt en tours gratuits ou free spins pour jouer gratuitement à une machine à sous

Ce type de no deposit bonus (« bonus sans dépôt » en anglais) vous octroie un certain nombre de tours gratuits – entre 5 et 100, voire plus – sur une machine à sous ou une sélection de machines à sous du casino. Optez pour ce bonus si vous êtes nouveau sur le casino et souhaitez jouer avec des tours gratuits sur des jeux de machine à sous uniquement.

● Le bonus d’argent ou de crédit de jeu sans dépôt pour jouer à plusieurs jeux sans risquer son argent

Le bonus d’argent sans dépôt est la forme la plus intéressante de bonus sans dépôt. Avec ce type de casino bonus sans dépôt, vous recevez de l’argent gratuitement – entre 5 € et 100 €, voire plus – pour jouer sur le casino. Optez pour ce bonus si vous êtes nouveau joueur et souhaitez jouer avec de l’argent gratuit sur plusieurs jeux et types de jeux du casino à la fois.

● Le bonus sans dépôt en temps de jeu gratuit pour jouer gratuitement à des jeux dans un laps de temps

Dans ce cas, votre compte est crédité d’un temps de jeu – 1 heure par exemple – pendant lequel vous pouvez prendre part à certains jeux en mode réel, avec des montants de mise par tour ou par partie déjà définis. Optez pour ce type de bonus si vous êtes nouveau sur le casino et souhaitez découvrir rapidement celui-ci en jouant en mode réel. Ce type de bonus est toutefois très rare de nos jours.

Pour bénéficier d’un bonus sans dépôt, il vous suffit généralement de vous inscrire sur le casino. Vous comprenez maintenant pourquoi il est destiné aux nouveaux joueurs d’un casino. Il est également adapté pour les nouveaux joueurs de casino en général, ceux qui débutent dans ce type de jeu et souhaitent apprendre à jouer sans risquer leur argent.

Bonus de bienvenue toujours pour les nouveaux joueurs

Le bonus de bienvenue est destiné à accueillir d’une belle manière les nouveaux joueurs sur le casino. Il ne s’agit plus de nouveaux joueurs comme ceux qui réclament un bonus sans dépôt, mais de nouveaux qui ont décidé de continuer l’aventure avec le casino. Ceux-ci implémentent donc leur décision en approvisionnant leur compte sur le casino, et c’est pour les récompenser et bien les accueillir que le casino leur offre un bonus de bienvenue.

Le bonus de bienvenue prend des formes similaires à celles du bonus sans dépôt, c’est-à-dire argent gratuit et/ou tours gratuits.

Concrètement, voici comment cela fonctionne. Prenons le cas où le casino offre un bonus de bienvenue de 100 %, et vous décidez d’approvisionner votre compte avec 200 €.

Lorsque vous effectuez le dépôt, le casino crédite votre compte du montant exact de votre dépôt (200 €). Il crédite en plus ce compte du bonus, qui est égal à 100 % du dépôt, soit 200 € x 100 % = 200 €. Au total, vous avez dans votre compte 400 €.

Quelques précisions :

L’argent bonus du bonus de bienvenue va dans le solde bonus de votre compte, tandis que l’argent réel correspondant au montant exact de votre dépôt va dans le solde réel de votre compte.

Le bonus de bienvenue peut comprendre un bonus en argent plus un bonus en tours gratuits. Dans ce cas, après votre dépôt, vous recevez de l’argent bonus et des tours gratuits à la fois.

Le bonus de bienvenue peut s’étendre sur plusieurs dépôts : un bonus au premier dépôt, un autre lorsque vous effectuez un second dépôt dans votre compte, et ainsi de suite.

En bref, optez toujours pour le bonus de bienvenue offert par le casino en ligne sur lequel vous souhaitez poursuivre votre aventure de jeu. Néanmoins, n’hésitez pas à réclamer des bonus de bienvenue de plusieurs casinos à la fois, afin de diversifier votre expérience et de profiter des atouts particuliers de chaque casino. Veuillez tout de même suivre les règles du jeu responsable dans votre aventure.

Les autres bonus pour les joueurs déjà inscrits

Lorsque vous êtes déjà inscrit sur un casino et avez bénéficié de tous les bonus de bienvenue, d’autres bonus et promotions s’offrent à vous. Vous êtes libre de les accepter ou de les refuser, même si certaines offres vous sont octroyées automatiquement (comme le bonus d’anniversaire).

Vous avez donc le choix entre :

Bonus de dépôt , offert éventuellement pour chaque dépôt que vous effectuez ;

, offert éventuellement pour chaque dépôt que vous effectuez ; Bonus réguliers , offerts chaque jour, semaine ou mois, cela lorsque vous effectuez un dépôt à la période indiquée. Ils sont également offerts à l’occasion de fêtes particulières et/ou internationales ;

, offerts chaque jour, semaine ou mois, cela lorsque vous effectuez un dépôt à la période indiquée. Ils sont également offerts à l’occasion de fêtes particulières et/ou internationales ; Récompenses de tournois , offertes lorsque vous participez à un tournoi et faites partie des meilleurs : ceux ayant obtenu le plus de points, ceux ayant effectué le plus grand total de mises, etc. ;

, offertes lorsque vous participez à un tournoi et faites partie des meilleurs : ceux ayant obtenu le plus de points, ceux ayant effectué le plus grand total de mises, etc. ; Bonus cashback , offerts lorsque vous réalisez des paris perdant sur des jeux éligibles. Une partie de vos pertes vous est remboursée ;

, offerts lorsque vous réalisez des paris perdant sur des jeux éligibles. Une partie de vos pertes vous est remboursée ; Bonus VIP, prenant diverses formes (cashback, argent gratuit, tours gratuits, ticket de match, etc.) et offerts selon votre statut dans le programme VIP du casino.

Quoi qu’il en soit, il est toujours bien d’utiliser un bonus pour jouer, car cela vous donne de l’argent en plus pour vos parties. Toutefois, n’acceptez pas un bonus si vous trouvez que les termes et conditions associés à celui-ci ne sont pas accessibles.

Sélectionner son bonus de casino en fonction de l’accessibilité des termes et conditions du bonus

Le conseil le plus important que nous pouvons vous donner en ce qui concerne le choix des bonus de casino, c’est de choisir le bonus dont les termes et conditions sont accessibles ou relativement faciles à remplir.

En effet, des termes et conditions sont associés à chaque bonus de casino, et c’est en les lisant que vous pouvez savoir si un bonus vous convient ou non. Voici les principaux éléments à examiner dans ces termes et conditions.

● Une grande limite de montant du bonus ou un grand pourcentage de bonus

Un bonus de bienvenue ou un bonus sur dépôt possède toujours une limite du montant bonus. Le bonus peut par exemple être de 100 %, et limité à 200 €. Cela signifie que vous pouvez bénéficier au maximum d’un bonus de 200 €.

Concrètement, si vous déposez 100 €, vous avez un bonus de 100 % = 100 €. Si vous déposez 200 €, vous avez un bonus de 100 % = 200 €. Si vous déposez plus de 200 €, votre bonus sera toujours égal à 200 €, car le montant du bonus est limité à 200 € (le bonus pour un dépôt de 300 € est donc égal à 200 €).

Par conséquent, si votre but est d’obtenir le montant bonus le plus élevé possible il vaut mieux opter pour un bonus de bienvenue ou un bonus sur dépôt donc la limite est élevée : un bonus de 100 % avec limite de 200 € sera donc moins intéressant qu’un bonus de 50 % avec limite de 500 € par exemple. Dans le second cas, vous pouvez avoir jusqu’à 500 € de bonus, au lieu de 200 € au maximum comme dans le premier cas.

Toutefois, pour des bonus ayant la même limite, il vaut mieux sélectionner celui qui offre le pourcentage le plus élevé. 100 % de bonus avec une limite de 200 € est plus intéressant que 50 % de bonus avec une limite de 200 € toujours. Dans le premier cas, vous obtenez un bonus de 100 € en déposant 100 €, alors qu’en déposant toujours 100 € dans le second cas, vous obtenez un bonus de 50 € (50 %).

● De faibles exigences ou conditions de mise

Les conditions de mis désignent le nombre de fois que vous devez miser le bonus obtenu avant de pouvoir encaisser vos gains. Par exemple, si les conditions de mise sont de 10x pour un bonus de 100 €, alors vous devez effectuer des mises d’un montant total de 100 € x 10 = 1 000 € avant de pouvoir retirer vos gains.

Par conséquent, plus les exigences de mise sont basses, plus le bonus est intéressant. L’idéal serait de trouver un bonus avec une exigence de mise de 0 : dans ce cas, vous encaissez directement vos gains réalisés avec l’argent bonus.

● Une longue période de validité

Chaque bonus n’est valide que pour une certaine période après que vous l’ayez obtenu : 1 semaine, 1 mois, 3 mois, etc. Lorsque cette période est écoulée, votre bonus est annulé. Optez donc pour les bonus avec de moyennes voire longues périodes de validité, car cela vous donne plus de temps pour utiliser / profiter du bonus.

● Une limite élevée du montant encaissable

Il est possible de retirer les fonds que vous gagnez en jouant avec les bonus que vous offrent les casinos. Toutefois, ces derniers limitent souvent le montant que vous pouvez réellement encaisser (100 € maximum, 200 €, etc.). Par conséquent, il serait plus intéressant d’opter pour un bonus dont le montant que vous pouvez encaisser est élevé.

D’autres termes et conditions attachés aux bonus sont également à prendre en compte, même s’ils sont moins importants que ceux évoqués plus haut. Il s’agit par exemple des jeux éligibles, du montant maximum de la mise par tour, ou encore du dépôt minimum.

Par ailleurs, quelle que soit l’attractivité du bonus, rassurez-vous toujours que le casino qui offre ce bonus est régulé et dispose d’une licence valide, que cette dernière provienne de l’ANJ ou d’une autre autorité de régulation internationale. Sinon, vous risquez d’être attiré par des bonus impressionnants sur un casino illégal et d’être arnaqué par la suite.