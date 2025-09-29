CMF Watch 3 Pro : la montre qui prend le temps de surveiller le vôtre

Il y a longtemps, une montre servait uniquement à lire l’heure. Aujourd’hui, les montres connectées tiennent davantage du couteau suisse numérique que du simple garde-temps. Elles surveillent le sommeil, comptent les pas, enregistrent le rythme cardiaque, notifient des messages et rappellent parfois de boire de l’eau. La CMF Watch 3 Pro illustre parfaitement cette métamorphose : une montre qui n’oublie pas qu’elle est un bijou à porter, tout en ajoutant une bonne dose d’intelligence à votre poignet.

CMF ? Qui est-ce ?

CMF, c’est un peu la petite sœur stylée de Nothing, imaginée par Carl Pei. Son credo ? Trois lettres magiques : Colour, Material, Finish – autrement dit Couleur, Matériau, Finition. En clair, tout ce qui fait qu’un objet banal devient un objet qu’on a envie de poser bien en évidence sur la table du salon. La marque s’amuse à marier technologie et esthétique, en créant des gadgets qui se veulent pratiques, bien pensés et pas hors de prix, tout en gardant une touche visuelle qui ne passe pas inaperçue.

Un écran qui capte le regard

La CMF Watch 3 Pro arbore un écran AMOLED circulaire aux bordures fines. Sa luminosité a été pensée pour rester lisible en extérieur, même sous un soleil généreux. Les animations sont fluides et les cadrans variés, afin que chacun puisse afficher son style, qu’il soit minimaliste, coloré ou axé sur la performance sportive. L’écran tactile répond avec rapidité, donnant à l’ensemble une impression de fluidité.

Une montre qui fait bien plus que donner l’heure

Derrière son apparence de montre classique, la CMF Watch 3 Pro embarque une panoplie de capteurs. Elle mesure le rythme cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le niveau de stress, et analyse les cycles de sommeil. Elle devient ainsi un compagnon du quotidien, permettant de mieux comprendre son état physique et ses habitudes.

Pour les amateurs d’activité, la montre propose le suivi de nombreuses disciplines sportives : course, vélo, marche, natation et bien d’autres. Elle intègre un GPS double bande, ce qui permet un suivi plus précis des itinéraires sans dépendre du smartphone.

Des notifications à portée de poignet

La connectivité Bluetooth permet de recevoir appels, messages et alertes directement sur la montre. Grâce au micro et au haut-parleur intégrés, il est possible de répondre aux appels sans sortir le téléphone de la poche. L’idée est de limiter les allers-retours incessants avec le smartphone, en centralisant les informations essentielles au poignet.

Une autonomie qui s’adapte au rythme de chacun

La CMF Watch 3 Pro offre plusieurs jours d’autonomie selon le mode utilisé (plus de 10 jours). En usage standard, elle peut tenir plus d’une semaine, et en mode économie d’énergie, encore davantage. Pour les utilisateurs plus exigeants, l’autonomie reste confortable même avec le GPS et le suivi santé activés. La recharge magnétique simplifie le processus, il suffit de poser la montre sur son socle pour qu’elle récupère rapidement son énergie.

Un design pensé pour la polyvalence

La montre se veut à la fois élégante et pratique. Son boîtier en alliage léger lui donne un aspect raffiné, tandis que les bracelets interchangeables permettent de varier entre style sportif, professionnel ou décontracté. Elle résiste aux éclaboussures et à la sueur, ce qui en fait une compagne de sport autant qu’un accessoire urbain.

Une extension discrète du smartphone

La CMF Watch 3 Pro fonctionne en tandem avec le smartphone pour collecter, analyser et afficher les données de santé. Cependant, elle reste suffisamment autonome pour être utilisée seule, notamment lors d’activités sportives grâce à son GPS intégré. Le suivi détaillé est ensuite consultable depuis l’application dédiée.

En résumé : une montre qui sait être multiple

La CMF Watch 3 Pro est bien plus qu’une simple montre connectée. Elle allie design élégant, fonctions de santé, suivi sportif précis, notifications pratiques et autonomie confortable. Elle se présente comme un accessoire hybride, entre bijou esthétique et outil numérique, pensé pour accompagner chaque moment de la journée.

Caractéristiques principales :

Écran AMOLED circulaire lumineux

Mesure du rythme cardiaque, SpO₂, suivi du stress et du sommeil

GPS double bande intégré

Suivi de nombreuses activités sportives

Réception et gestion des appels via Bluetooth

Autonomie prolongée avec recharge magnétique rapide (jusqu’à plus de 10 jours d’autonomie)

Résistance aux éclaboussures et bracelets interchangeables

Prix

La CMF Watch 3 Pro est disponible pour 99 € sur Amazon. Plus d’info ? Rendez-vous sur le site de Nothing.