CMF Headphone Pro : Un design qui ne passe pas inaperçu !

Imaginez un casque qui vous fait sourire avant même d’avoir appuyé sur « play » — pas parce qu’il raconte une blague, mais parce que son design suggère déjà qu’il ne prendra pas les choses trop au sérieux. C’est en quelque sorte le pari du CMF Headphone Pro : proposer un compagnon audio capable de surprendre, séduire et s’immiscer dans votre quotidien sans lourdeur.

Petit rappel …

CMF est une marque sœur de Nothing, fondée par Carl Pei, qui se concentre sur des produits technologiques au design accessible et audacieux. L’acronyme CMF renvoie à Colour, Material, Finish (Couleur, Matériau, Finition), une philosophie qui place l’esthétique et la simplicité au cœur de ses créations. L’objectif est de proposer des accessoires et appareils bien conçus, fonctionnels et abordables, tout en conservant une identité visuelle marquée.

Première impression : une allure qui suscite la curiosité

Le design du CMF Headphone Pro reste sobre tout en laissant entrevoir une touche d’audace. Les courbes arrondies caressent l’œil, tandis que les choix de coloris et de matériaux laissent deviner une philosophie de personnalisation. On perçoit tout de suite que ce casque ne sera pas un simple outil audio, mais aussi une pièce que l’on voudra porter. L’allure évoque une volonté de s’intégrer à différents styles — casual, minimaliste ou audacieux selon vos envies.

Contrôles tactiles… ou presque

L’un des éléments les plus intrigants de ce casque est son interface de contrôle. Plutôt que de miser uniquement sur les touches classiques ou sur le tout tactile, le constructeur a introduit des éléments mécaniques — un rouleau multifonction pour régler le volume, piloter la lecture ou activer le mode ambiant, ainsi qu’un curseur baptisé « Energy Slider » permettant de moduler basses et aigus sans ouvrir d’application.

Ce procédé donne l’impression d’un casque vivant, capable de s’adapter à vos envies du moment, directement à portée de doigts.

Silence intelligent et immersion sonore

Le CMF Headphone Pro embarque une réduction active du bruit (ANC) adaptative : selon l’environnement sonore ambiant, il ajuste l’intensité de l’atténuation. Lors d’un trajet bruyant, le casque s’active au-delà de la simple isolation passive ; dans un cadre calme, il se retire légèrement pour conserver un rendu naturel. Le but est de laisser passer ce qu’il faut et bloquer ce qu’il faut.

L’immersion est enrichie par une restitution audio travaillée : les basses trouvent un certain volume sans étouffer le reste du spectre. Grâce au réglage « Energy Slider », vous pouvez orienter le son vers plus de punch ou plus de finesse, selon votre humeur.

Endurance et recharge express

Le CMF Headphone Pro promet une autonomie remarquable : jusqu’à 100 heures d’écoute sans ANC activé, et environ 50 heures avec ANC en marche. Ces chiffres rivalisent avec les plus ambitieux du marché. Même en cours de route, une recharge rapide de 5 minutes suffit à offrir quelques heures d’écoute supplémentaires — idéal pour les imprévus. Le casque se recharge via USB-C, avec la possibilité de le brancher même sur certains smartphones compatibles.

Confort au long cours

Les coussinets sont moelleux et généreux, pensés pour épouser la forme de l’oreille sans créer de pression excessive. Le serre-tête est ajustable avec douceur, ce qui permet de le garder sur la tête pendant des sessions musicales prolongées sans ressentir de fatigue marquée.

Connectivité et compatibilité

Le CMF Headphone Pro supporte la connexion Bluetooth et permet l’appairage simultané avec deux appareils. Il est pensé pour communiquer facilement avec les applications mobiles, sans que celles-ci soient nécessaires pour profiter des fonctions principales. C’est une approche hybride : l’app est là pour ceux qui veulent aller plus loin, mais le casque fonctionne très bien par lui-même.

Personnalisation et modularité

L’un des axes de différenciation du projet est la modularité : les coussinets peuvent être remplacés / interchangés, offrant un aspect de personnalisation esthétique et fonctionnelle. Le slogan « remix everything » qui accompagne sa présentation suggère une volonté de laisser à l’utilisateur une marge de maniabilité — tant dans le son que dans l’esthétique.

En résumé : un casque aux multiples facettes

Le CMF Headphone Pro s’affirme comme un casque équilibré entre design, fonction et contrôle ludique. Il propose une réduction de bruit adaptative, une autonomie impressionnante, un système de réglage sonore direct via curseur, et une modularité esthétique. Il ne cherche pas à être une pièce ultra-spécialisée, mais bien un outil polyvalent dans votre quotidien — un casque qui respire autant que vous.

Caractéristiques principales :

Réduction active du bruit adaptative (ANC)

Contrôle par rouleau multifonction (volume, lecture, mode ambiant)

Curseur « Energy Slider » pour régler basses / aigus à la volée

Autonomie : jusqu’à 100 heures sans ANC, ≈ 50 heures avec ANC

Recharge rapide : 5 minutes de charge offrent plusieurs heures d’écoute

Connectivité Bluetooth avec appairage double

Design modulaire : coussinets remplaçables et personnalisation visuelle

Confort pour port prolongé

Prix

Le CMF Headphone Pro est disponible pour 99 € sur Amazon en vert clair, gris clair ou gris foncé. Plus d’info sont disponibles sur le site de Nothing.