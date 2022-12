Carrefour accélère la livraison “le jour même”

Jusqu’à récemment, les consommateurs en ligne devaient attendre des jours, voire des semaines, pour recevoir un produit acheté dans un magasin de Carrefour. C’est pourquoi Carrefour a créé un service de livraison immédiate pour les utilisateurs qui ont besoin de recevoir leur commande dans les plus brefs délais. Mais en quoi consiste la livraison immédiate de Carrefour ? Quels sont ses avantages par rapport aux autres types de livraisons ? Dans cet article, vous trouverez réponse à ces questions et vous y verrez les différents types de livraisons immédiates à Carrefour.

Qu’est-ce que la livraison immédiate à Carrefour ?

La livraison immédiate est un service de messagerie express. Elle consiste à remettre en main propre des colis ou des documents en moins de deux heures. Cette modalité a été appliquée aux magasins virtuels de Carrefour pour accélérer le processus de livraison du produit acheté aux clients. Cela pour que mes clients puissent avoir leurs commandes dès que possible.

Les moyens de transport légers, tels que les motos ou les vélos, sont généralement utilisés pour effectuer des livraisons express. Bien que cela dépende généralement de la taille du colis, vous opterez donc pour une camionnette dans le cas de livraisons de plus de 10 kilogrammes.

Types de livraisons immédiates existant chez Carrefour

Les magasins en ligne de Carrefour ont la possibilité d’expédier express pour répondre à la demande des clients. Dans cet aspect, nous pouvons subdiviser le service de livraison immédiate en deux types, en fonction du temps écoulé pour la livraison du produit.

Livraison immédiate en deux heures

Ce mode de livraison immédiate est le plus rapide et le plus utilisé, généralement pour les livraisons à domicile et le secteur gastronomique. D’autres types de produits du Catalogue Carrefour – promoaccro.fr qui doivent également être livrés dans des délais d’une ou deux heures sont les fleurs, les cadeaux, etc.

Ce service dépend également de la zone géographique qu’il peut couvrir. Car selon qu’il s’agit d’un quartier ou de villes limitrophes, le processus de livraison sera simplifié ou non dans les plus brefs délais.

Livraison immédiate le jour même

Les entrepôts et les supermarchés de Carrefour offrent actuellement un calendrier de livraisons le jour même. Mais à condition que les clients passent leurs commandes une heure plus tôt que prévu par le magasin. Il est conseillé de contacter l’entreprise dès que possible pour bénéficier de ce service.

Comme la livraison immédiate en deux heures, cela dépend également de la zone géographique. Cependant, il est possible d’offrir le service à des endroits plus éloignés. Mais avec des itinéraires qui permettent la rentabilité du service et un accès immédiat.

Quels sont les avantages d’une livraison immédiate ?

L’avantage offert par la livraison immédiate est, sans aucun doute, la rapidité de livraison des commandes aux clients qui effectuent leurs achats en ligne. En outre, elle accélère la logistique dans les entrepôts en évitant les livraisons échouées en raison de l’absence du client. Ou encore de tout revers qui peut survenir en cours de route. Et, bien sûr, cela encourage les achats impulsifs.

Dans tous les cas, vous pouvez obtenir la meilleure expérience avec la livraison immédiate de vos marchandises. Il suffit de faire confiance à Carrefour. Si vous avez besoin de plus d’informations sur nos services de livraison, contactez-nous et nous résoudrons vos doutes.