Quelles sont les étapes pour choisir une assurance auto ?

Obligation légale pour tous les conducteurs automobiles, l’assurance auto vous offre des garanties en cas d’accidents. Budget conséquent pour les ménages, la hausse des prix amène les consommateurs à revoir leur planning budgétaire. Pour vous aider à mieux choisir votre nouvelle assurance auto, découvrez quels sont les éléments importants à ne pas oublier avant de sélectionner votre contrat.

1- Quels sont vos besoins ?

Avant de souscrire à votre nouveau contrat d’assurance auto, il est important de bien déterminer quelle est votre situation et quel usage vous allez faire du véhicule. Ainsi, il vous faut distinguer s’il s’agit d’un véhicule de proximité, pour faire de courts trajets de manière ponctuelle, ou si votre voiture sera utilisée pour des trajets professionnels avec une utilisation quotidienne et fréquente. Par ailleurs, n’hésitez pas à mettre en avant les particularités de votre situation. Ainsi, si vous êtes en télétravail et que vous utilisez moins votre véhicule, sachez que certaines compagnies d’assurances proposent aux assurés des tarifs intégrant un remboursement en cas de non-dépassement du plafond annuel kilométrique.

2- Réaliser une simulation

Ces dernières années, la digitalisation a permis la mise en place d’outils en ligne à destination des consommateurs. Il est désormais possible de profiter d’un simulateur accessible sur internet qui vous permettra d’obtenir un tableau comparateur entre plusieurs offres d’assurances. Les logiciels vous donnent la possibilité de sélectionner différents paramètres comme le modèle du véhicule, le numéro de département de votre domicile ou l’usage qui est fait du véhicule. Une fois tous les renseignements saisis, vous disposerez des tarifs disponibles sur le marché de l’assurance automobile.

3- Vérifier le montant des franchises et des primes

Attention, bien que certains tarifs de contrats d’assurance auto puissent sembler être intéressants en proposant des prix bas, il est important de vérifier les services et les franchises que vous devrez payer en cas de litige. En effet, certaines compagnies proposent des tarifs défiant toute concurrence, mais dès lors que vous y regardez de plus près, les montants des franchises sont plus élevés ou les conditions pour profiter d’une indemnisation sont plus restrictives.

4- Quelles sont les garanties que vous souhaitez avoir ?

Le marché de l’assurance automobile propose aux consommateurs de nombreuses garanties comme la couverture de responsabilité civile ou le contrat au tiers, qui sont obligatoires pour tous les automobilistes. En effet, ces dernières permettent de mettre en place l’indemnisation de tous les dommages matériels et corporels causés à des tiers. Toutefois, dès lors que vous choisissez un contrat d’assurance, vérifiez si vous avez :

la garantie des dommages corporels subis par le conducteur ;

la garantie dommages matériels (vol, incendie, bris de glace…) ;

la garantie dommages tous risques qui permet à l’assuré d’être indemnisé des dommages causés aux tiers, aux passagers et aux véhicules, que l’assuré soit responsable ou victime.

Trouver un bon contrat d’assurance n’est pas forcément une chose aisée. La variation des prix et des prestations d’une compagnie d’assurances à l’autre vous pousse à devoir bien étudier les différentes propositions. N’oubliez pas de comparer différents contrats afin de choisir l’assurance qu’il vous faut.