Balance GARMIN INDEX S2 : Votre corps n’aura plus aucun secret !

Garmin lance aujourd’hui sa nouvelle balance intelligente Index S2™, une balance intelligente qui fait bien plus que seulement mesurer. Avec une large gamme de fonctions de mesure de votre poids et une précision optimisée, cette balance vous aide à maintenir votre bien-être, que vous soyez un athlète expérimenté ou que vous souhaitiez simplement surveiller votre poids et votre santé de manière consciente. Vous pouvez directement envoyer les données à Garmin Connect™, la communauté gratuite de remise en forme en ligne de Garmin. Vous avez donc accès à tous vos paramètres corporels à un seul endroit et pouvez suivre votre évolution en toute simplicité. Avec son look élégant et compact et son écran couleur haute résolution, l’Index S2 est un outil de santé et de bien-être idéal pour ceux qui souhaitent suivre leurs progrès au jour le jour.

Des fonctions renouvelées pour chaque niveau d’activité

L’Index S2 s’appuie sur le succès de la première génération de balances intelligentes de Garmin. La conception a été améliorée et la balance est aujourd’hui plus précise que jamais. Ses fonctionnalités aident les athlètes de tous niveaux à mesurer l’effet de leurs efforts sportifs, mais sont également utiles pour ceux et celles qui souhaitent simplement surveiller leur poids et leur santé.

La nouvelle courbe de poids vous évite d’être distrait par les fluctuations quotidiennes du poids, qui sont tout à fait normales. L’échelle vous montre une courbe de tendance, basée sur les données des 30 derniers jours, afin que vous puissiez vous appuyer sur une vue d’ensemble.

Pour les athlètes qui suivent ces fluctuations pour mesurer leur niveau d’hydratation, l’Index S2 indique la différence entre la pesée actuelle et la dernière pesée. Ainsi, en tant que sportif, vous savez comment vous hydrater efficacement après une intense séance d’entraînement.

Stephanie Scheirlynck, nutritionniste et diététicienne spécialisée dans l’alimentation sportive et auteur du livre “La diète de l’athlète”, accompagne les athlètes de nombreuses disciplines, du niveau récréatif au niveau professionnel, dans la réalisation de leurs objectifs sportifs. Elle estime que tout le monde a besoin d’une telle balance chez soi.

L’Index S2 est non seulement intéressante si vous voulez perdre du poids, mais elle fournit également des informations importantes sur votre composition corporelle, informations essentielles pour des athlètes. La balance vous offre un aperçu de la qualité de votre alimentation. Pour les athlètes, la perte de poids n’est pas le facteur le plus important car la perte de masse musculaire peut entraîner des blessures. Ils voudront donc surtout perdre leur pourcentage de graisse. – Stephanie Scheirlynck

Des informations sur mesure : de l’IMC aux prévisions météorologiques

En plus des données sur le poids, l’Index S2 fournit également un aperçu global et complet de votre santé : la balance intelligente mesure le taux de graisse corporelle, l’IMC, la masse musculaire, la masse osseuse et le pourcentage d’eau en plus du poids. Grâce au widget météo disponible sur la balance, il est d’ailleurs possible de planifier au mieux votre journée en fonction des prévisions météorologiques. En personnalisant votre balance et en choisissant les informations que vous souhaitez directement voir à l’écran, vous évitez le trop-plein d’informations.

En famille ou en équipe : une balance connectée à partager

La balance Index S2 de Garmin est capable de reconnaître jusqu’à 16 personnes. Chacune d’entre elles peut alors charger automatiquement ses mesures de composition corporelle directement sur son propre compte Garmin Connect™. Le démarrage de l’appareil est simple :

Le tutoriel disponible sur l’application Garmin Connect™ vous aide à démarrer votre balance Index S2 facilement. La balance se synchronise automatiquement avec Garmin Connect™ via Wi-Fi ; vous n’avez pas besoin de smartphone. Vos données de poids et de santé s’intègrent automatiquement à l’application Garmin Connect™, qui vous permet de consulter des graphiques et des courbes de tendance journaliers, hebdomadaires, mensuels ou même annuels. Enfin, vous pouvez personnaliser entièrement votre balance dans l’application Garmin Connect™ en sélectionnant les widgets que vous souhaitez voir apparaître à l’écran.

L’index S2 est disponible en noir ou en blanc, a une autonomie de batterie allant jusqu’à 9 mois, et est maintenant disponible sur garmin.com au prix de vente conseillé de 149,99 euros.