Yaber T2 Plus : le projecteur “Netflix and chill” même en camping, accompagné de JBL

Vous pensiez que votre mur blanc était destiné à afficher des posters de groupes de rock des années 80 ou des listes de courses ? Détrompez-vous. Avec le Yaber T2 Plus, il devient l’écran géant de vos rêves, que vous soyez confortablement installé sur votre canapé ou en train de griller des marshmallows autour d’un feu de camp. Oui, vous avez bien lu : ce projecteur portable transforme n’importe quel endroit en salle de cinéma, avec un son signé JBL pour couronner le tout.

Un design qui fait tourner les têtes

Le Yaber T2 Plus n’est pas seulement un projecteur, c’est un objet de désir. Avec son design élégant et sa poignée en cuir, il allie esthétique et praticité. Ce n’est pas juste un gadget technologique, c’est un accessoire déco qui s’intègre parfaitement dans votre salon ou sur votre terrasse. Et avec sa taille compacte, il se glisse facilement dans un sac pour vous accompagner lors de vos aventures en plein air.

Une image haute résolution

Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille : le Yaber T2 Plus offre une résolution native Full HD 1080p, garantissant des images nettes et détaillées. Que vous regardiez un film, une série ou même une vidéo YouTube, chaque pixel est parfaitement restitué. Et avec une luminosité de 450 ANSI lumens, vous pouvez profiter de vos contenus préférés même dans des environnements légèrement éclairés.

Un son signé JBL

Qui dit cinéma à domicile dit aussi son de qualité. Le Yaber T2 Plus intègre des haut-parleurs JBL de 8 watts, offrant un son clair et puissant. Plus besoin de brancher des enceintes externes ou de jongler avec des câbles : tout est intégré pour une expérience immersive. Et si vous préférez utiliser vos propres enceintes ou casques, la connectivité Bluetooth est là pour vous satisfaire.

Connectivité et autonomie

Le Yaber T2 Plus est équipé de Wi-Fi 6 et de Bluetooth, vous permettant de diffuser sans fil depuis vos appareils préférés. Il prend également en charge les connexions HDMI et USB, offrant une compatibilité étendue avec divers appareils. Et avec sa batterie intégrée offrant jusqu’à 2,5 heures d’autonomie en mode film, vous pouvez profiter de vos contenus sans être constamment à la recherche d’une prise électrique.

Une installation simplifiée

Grâce à son système de mise au point et de correction de trapèze automatiques, le Yaber T2 Plus s’adapte à votre environnement en quelques secondes. Pas besoin de passer du temps à ajuster manuellement l’image : le projecteur fait tout le travail pour vous. Il suffit de le poser, d’allumer et de profiter.

De plus, il est parfait pour ceux qui souhaitent une solution clé en main avec un accès direct aux applications de streaming populaires grâce au dongle Google TV inclus.

Prix

En Belgique, vous pouvez le trouver facilement dans des magasins tels que Vandenborre ou Mediamarkt pour 379€.

Un test du Yaber T2 Plus est également disponible sur Génération NT.