OnePlus 15 : le smartphone qui ne fait pas dans la demi-mesure, bientôt en vente !

S’il existait un concours du téléphone le plus ambitieux, le OnePlus 15 monterait sur scène avec la grâce d’un danseur étoile et la puissance d’un athlète olympique. Toujours prêt à repousser les limites, il s’avance avec un sourire discret et un écran qui semble vouloir hypnotiser votre rétine.

Imaginez un téléphone qui vous devance avant même que vous sachiez ce que vous voulez faire. C’est à peu près la philosophie du OnePlus 15 : anticiper, fluidifier et éblouir, sans en faire trop (en apparence). On l’allume, et tout semble couler comme une chorégraphie bien répétée : transitions soyeuses, gestes précis, design ciselé. C’est un peu comme si votre smartphone avait suivi un stage de méditation tout en s’entraînant pour un marathon technologique.

OnePlus 15 unboxing in Absolute Black pic.twitter.com/rdGLqZEgfL — OnePlus Club (@OnePlusClub) October 18, 2025

Un grand écart technique maîtrisé

Le OnePlus 15 se présente avec un écran plat d’environ 6,78 pouces, en résolution 1,5K, et un taux de rafraîchissement impressionnant de 165 Hz. Traduction : la fluidité atteint un niveau presque hypnotique, chaque mouvement semblant effleurer la perfection visuelle.

Mais pourquoi ce choix de « 1,5K » alors que certains parlent déjà de 2K ? Comme l’a expliqué le fabricant : pour atteindre 165 Hz de façon fiable, les panneaux 2K actuels ne permettent pas encore cette fréquence sans compromis. Le 1,5K offre donc un terrain d’équilibre technique entre résolution, réactivité et consommation.

Sous la coque, le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 s’occupe de tout ce qui demande puissance et rapidité. Qu’il s’agisse de jeux, de multitâche ou de simple navigation, rien ne semble le ralentir. L’objectif est clair : faire oublier le concept même de latence.

Côté design, OnePlus change de silhouette : adieu l’îlot photo circulaire, bonjour le module carré, plus sobre et plus moderne. Les bords se font presque invisibles, et l’ensemble donne une impression d’équilibre et de solidité sans ostentation.

La batterie, elle, promet une belle endurance. Avec environ 7000 mAh, elle a de quoi tenir la journée — et même un peu plus. Ajoutez à cela une charge rapide redoutablement efficace, et vous voilà prêt à repartir à 100 % avant même que votre café n’ait refroidi.

Un état d’esprit plus qu’un produit

Ce OnePlus 15 ne cherche pas simplement à être « plus ». Il veut être complet, harmonieux, cohérent. L’écran est plus doux pour les yeux, la puissance mieux gérée, le design plus réfléchi. C’est un smartphone qui semble avoir trouvé sa zénitude sans perdre son côté ambitieux.

OnePlus continue à se distinguer en cultivant cette impression d’effort maîtrisé : la technologie ne crie pas sa présence, elle s’invite naturellement dans le quotidien. Que vous soyez adepte du multitâche intensif ou photographe amateur, tout semble pensé pour vous accompagner avec élégance et précision.

Mais attendez…

Oui, il y a « des rumeurs ». Comme pour beaucoup de sorties futuristes, tous les specs ne sont pas encore gravés dans le marbre. Et ça, c’est bien normal : la patience fait partie du jeu. Rien ne nous empêche de fantasmer un peu, tant qu’on garde un esprit critique en regard de ce que l’on sait plutôt que de ce que l’on espère.

OnePlus 15 pricing in China: • 12GB+256GB: ¥4299

• 16GB+256GB: ¥4499

• 12GB+512GB: ¥4699

• 16GB+512GB: ¥4999

• 16GB+1TB: ¥5499 pic.twitter.com/Bm21wY444g — OnePlus Club (@OnePlusClub) October 18, 2025

Estimation des prix

D’après le dernier tweet de OnePlus (prix convertis, hors taxe) :

12 GB + 256 GB ≈ 550 € 16 GB + 256 GB ≈ 580 € 12 GB + 512 GB ≈ 600 € 16 GB + 512 GB ≈ 640 € 16 GB + 1 TB ≈ 700 €

En résumé