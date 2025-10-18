Fujifilm Instax Mini 41 : l’instantané qui a du style

Vous pensiez que l’instantané était réservé aux souvenirs flous et aux photos de vacances ratées ? Détrompez-vous. La Fujifilm Instax Mini 41 débarque avec l’élégance d’un dandy et la simplicité d’un selfie réussi.

Design : rétro-chic et orange pop

La Mini 41 n’est pas juste une caméra, c’est un accessoire de mode. Avec son corps texturé, ses accents métalliques et sa touche d’orange, elle attire l’œil sans crier. Disponible en noir ou en argent, elle s’adapte à toutes les tenues, du plus décontracté au plus élégant. Elle est l’équivalent photographique du petit noir bien taillé.

Selfies sans fausse note

Qui a dit que les selfies étaient réservés aux smartphones ? La Mini 41 intègre un miroir pour vous assurer que votre sourire est parfait avant chaque cliché. Et grâce à son mode “Close-up” activé par un simple twist de l’objectif, vos photos de près sont nettes et bien cadrées, même sans filtre.

Simplicité et efficacité

Fini les réglages compliqués. La Mini 41 ajuste automatiquement l’exposition et la vitesse d’obturation pour s’adapter à votre environnement. Il vous suffit de viser, appuyer et attendre que la magie opère. Environ 90 secondes plus tard, votre photo est prête à être admirée, partagée ou collée sur le frigo.

Caractéristiques principales

Film : Instax Mini (62 × 46 mm) – Prix : 10€ pour 10 clichés

Objectif : 60 mm, f/12.7

Plage de mise au point : 0,3 m à l’infini (mode Close-up pour 0,3 à 0,5 m)

Viseur : Viseur réel avec correction parallaxe

Exposition : Automatique (Lv 5.0 à 14.5, ISO 800)

Flash : Automatique avec synchronisation lente

Alimentation : 2 piles AA

Dimensions : 104,5 × 122,5 × 67,5 mm

Poids : 345 g

Prix

L’Instax Mini 41 est en vente sur Amazon aux environs de 100€ et souvent en promo.

Différents packs de films existent sur Amazon, plus vous en achetez, moins c’est cher. Disponible à partir de 10€ pour 10 clichés.