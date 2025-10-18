Nikon Z5 II : Quand la photo passe en mode “Zénitude”

Vous pensiez que la lettre Z était réservée aux super-héros masqués ou aux siestes bien méritées ? Détrompez-vous. Nikon a décidé de lui donner un nouveau sens : celui de la performance tranquille. Avec le Nikon Z5 II, la marque japonaise nous prouve qu’il est possible de conjuguer technologie avancée et accessibilité sans transformer votre sac photo en haltère olympique.

Imaginez un appareil qui ne vous demande pas de vendre un rein pour capturer un coucher de soleil. Un boîtier qui ne vous regarde pas de haut parce que vous n’êtes pas un photographe de guerre ou un réalisateur hollywoodien. Le Z5 II, c’est un peu le collègue sympa qui connaît tous les raccourcis clavier mais qui ne vous juge pas quand vous utilisez encore la souris.

Un design qui ne crie pas “regarde-moi”

Le Nikon Z5 II ne cherche pas à rivaliser avec les mastodontes de la gamme Z8 ou Z9. Il préfère jouer la carte de la sobriété élégante. Compact, robuste, tropicalisé, il se glisse dans votre sac sans déclencher une alerte “bagage suspect”. Avec ses 700 grammes, il est plus proche du roman de poche que du dictionnaire Larousse.

Sous le capot : un moteur qui ronronne

Derrière son apparence sage, le Z5 II cache un processeur Expeed 7, le même cerveau que ses grands frères plus musclés. Associé à un capteur plein format de 24,5 mégapixels stabilisé sur 5 axes, il promet des images nettes même si votre main tremble à la vue d’un coucher de soleil épique. Et pour les amateurs de vitesse, la rafale grimpe jusqu’à 14 i/s en RAW et 30 i/s en JPEG. Oui, 30 images par seconde, de quoi capturer un colibri en train de cligner des yeux.

Un viseur qui voit la lumière (même quand vous ne la voyez pas)

Le viseur OLED de 3,69 millions de points, avec une luminosité pouvant atteindre 3000 cd/m², vous offre une vision claire même en plein soleil. C’est un peu comme avoir des lunettes de soleil intégrées, mais sans le style douteux des Ray-Ban sur un appareil photo.

Vidéo : parce que la photo, c’est bien, mais le mouvement, c’est mieux

Le Z5 II ne se contente pas de faire des photos. Il filme en 4K UHD à 30p sans recadrage et en 4K 60p avec un crop APS-C. Ajoutez à cela la possibilité d’enregistrer en N-RAW 12 bits directement sur carte SD, et vous obtenez un compagnon idéal pour vos projets créatifs. Pas besoin d’un studio hollywoodien : votre salon fera l’affaire.

Connectivité et ergonomie : le confort avant tout

Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, HDMI, prise casque et micro : le Z5 II est prêt à dialoguer avec tout votre écosystème numérique. Son écran tactile orientable sur rotule facilite les selfies créatifs ou les vlogs improvisés. Bref, il s’adapte à vos envies sans vous imposer un mode d’emploi digne d’un roman russe.

Résumé des caractéritiques

Capteur : CMOS plein format 24,5 Mpx stabilisé sur 5 axes

Processeur : Expeed 7

ISO : 100 à 64 000 (extensible 50 à 204 800)

Rafale : 14 i/s en RAW, 30 i/s en JPEG

Viseur : OLED 3,69 Mpts, luminosité 3000 cd/m²

Écran : 3,2 pouces tactile orientable

Vidéo : 4K UHD 30p sans crop, 4K 60p avec crop DX, Full HD jusqu'à 120p

Connectique : USB-C, micro HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, prise casque et micro

Dimensions / Poids : 134 × 100,5 × 72 mm / 700 g

Stockage : 2 slots SD UHS-II

Tropicalisation : Oui

Prix

Interessé ? Le site bien connu “Les Numériques” l’a testé ce Nikon Z5 II pas plus tard que ce 17 octobre.