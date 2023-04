TEST – Muggo QI : Le mug toujours chaud !

Lorsque nous avons été contactés pour nous proposer de tester la tasse Muggo Qi-Grande Edition, j’étais sceptique, mais curieuse à la fois. Est-ce vraiment nécessaire d’avoir un gadget de plus sur mon bureau pour garder mon thé chaud, alors que quelques secondes au micro-ondes font l’affaire ? Il ne m’en a pas fallu plus pour me convaincre d’accepter le test.

Je ne connaissais ni le produit, ni la société créatrice, « Oui Smart », créée en 2016, et dont la mission est de faciliter notre vie quotidienne grâce à des produits et gadgets high-tech.

Dans cet esprit, Muggo a été élaboré pour résoudre un problème bien connu de tous les buveurs de café / thé ; boire sa boisson préférée tiède ou carrément froide (comme Nicolas qui ne voit pas le temps passer quand il travaille et met 20 minutes pour terminer son café). Oui Smart a eu la volonté d’inventer un moyen de maintenir la température de notre boisson à la température parfaite pour la savourer (c’est eux qu’ils disent) de 55°C. Attention, on parle de température de consommation et pas d’infusion !

Tout au long du test, je vais mentionner la « Grande » car il existe la Muggo Qi, sa petite sœur, dont les différences principales sont sa taille et capacité.

Unboxing et mes premières impressions

La boîte du Muggo Qi-Grande contient :

La tasse de couleur blanche ou noire

Son socle « chauffe-tasse »

Un chargeur

Un câble USB vers USB-C

Un manuel d’utilisation

Lorsque je la sors de son emballage, je trouve la tasse lourde, et le poids étrangement réparti. J’étais curieuse de comparer le poids et la contenance de mon mug fétiche (de la grande chaîne suédoise) avec la Muggo Qi Grande.

Verdict

Mon mug suédois a une capacité de 300ml pour 300g contre 380ml et 400g pour la Grande.

Premiers sentiments : je n’ai pas besoin, ou plutôt envie, de boire d’aussi grande quantité de thé (je bois déjà environ 2 litres d’eau par jour), et je risque de ne pas apprécier le poids de ce mug (400g + 380ml ça fait lourd !). C’est ce que nous verrons…

Mis à part cela, je trouve le design épuré très beau, et le toucher du mug en céramique très agréable et doux.

Le socle est bien pensé. La tasse s’insère dans l’encoche du support pour une connexion optimale avec le système de chauffe, et un cercle de silicone à la base permet de ne pas glisser. Maladroite comme je suis, ce n’est pas négligeable (ndlr : cette phrase a été ajoutée par Nicolas).

Comment ça fonctionne ? Grâce à un système d’induction intégré à la Muggo Qi Grande, dès que la tasse est déposée sur son socle, la chauffe se met en fonction automatiquement. C’est tellement simple que même ma maman pourrait s’en servir.

Ma première utilisation

Pour une fois, je me fie à mon instinct, et me permets de ne pas lire le manuel avant la première utilisation (oui je sais, j’aime vivre dangereusement). Je suis très fière d’arriver à brancher le câble à la prise, et de parvenir à poser la tasse correctement sur son socle (en temps normal, j’aurais cassé quelque chose). Une LED rouge s’allume sous le socle pour confirmer la mise en marche de la chauffe. Ça donne un petit effet “tuning-geek” que j’aime beaucoup. (Si vous n’êtes pas aussi adroit que moi, et que vous posez mal la tasse sur sa base, la LED clignotera en rose et bleu).

Détail important, qui a toute son importance, le Muggo ne peut pas être mis dans un four à micro-ondes, il faut chauffer l’eau dans une bouilloire ou au micro-ondes dans un autre contenant avant de le verser dans votre tasse.

Lors de la découverte du produit et de la prise en main, j’avais un doute sur l’utilité d’une si grande contenance. Comme le thé refroidit rapidement, je le buvais presque d’une traite, mais là, comme la température reste constante à 55°C pendant des heures, je savoure mon thé et me suis même étonnée de vider entièrement le mug de 380ml. J’avais également un doute sur le poids plus important qu’un mug classique. En fin de compte, c’est lourd, mais ce n’est pas dérangeant lors de l’utilisation.

J’ai lu que certains rajoutent de l’eau tempérée dans leur tasse, qui se réchauffe avec le temps. J’ai effectué le test, ça n’a pas du tout fonctionné chez moi. Le Muggo Qi Grande garde la température, mais n’a pas la puissance suffisante pour chauffer de l’eau.

En revanche, ce qui s’est confirmé, c’est qu’après 4h sans toucher à ma tasse, la chauffe s’est coupée automatiquement. Pour les distraits, c’est très pratique.

Une utilisation multiple

Je suis frileuse, et quand je travaille sur l’ordinateur pendant de longues minutes, j’ai toujours (très) froid aux mains. J’ai détourné l’objectif de la tasse, et m’en sers de chauffe-mains, avec simplement de l’eau chaude. C’est bête, mais ça fonctionne très bien.

Plus sérieusement, le socle permet également de charger son smartphone (pour autant qu’il soit compatible Qi). Lorsque celui-ci est posé sur la base du Muggo, la couleur du LED change en bleu. J’adore ! Bon, ce n’est pas de la charge ultra-rapide, (mon iPhone 13 a gagné 1% en 5 minutes vs 3% via le câble de charge de la marque), mais c’est déjà très bien, et cela permet à mon espace bureau de garder un aspect « net » sans avoir plusieurs câbles et chargeurs partout.

Consommation

Les informations transmises par le constructeur sont les suivantes : Puissance maximale – 5 W / 10 W (max) Mode “chauffe” – 24 W (max) En termes de consommation électrique, 24 watts n’est pas une quantité énorme d’énergie, mais Nicolas s’est étonné de ce nombre assez élevé pour un appareil si petit. Il se demandait la réelle utilité de consommer “autant” pour finalement “simplement” garder son thé chaud. Ne vaut-il mieux pas réchauffer sa boisson au micro-ondes ?

Moi qui avais déjà adopté le Muggo Qi Grande, je voulais lui démontrer que cela valait la peine et me suis amusée à calculer la consommation réelle grâce à une prise intelligente (Konyks). Lors de l’utilisation, j’obtiens 23W en fonctionnement. Pour une utilisation de 3h par jour cela revient à 0,01€. En comparaison, réchauffer ma tasse pendant une minute dans un micro-ondes de 1000 watts, consomme environ 0,017 kWh (à pleine puissance). Pour le confort et la qualité offerte, je trouve que la différence de consommation et du coût n’est pas excessive, et à choisir, je préfère garder mon thé chaud pendant quelques heures et le boire à mon rythme.

Mon avis

La Muggo Qi Grande est disponible au prix de 59,90 euros. Si vous êtes un grand consommateur de boissons chaudes, et que vous êtes frustré de boire votre boisson froide, ce « gadget » est fait pour vous. C’est certes un budget, mais aux vues de tous les avantages dont elle dispose, je trouve le prix justifié.

Le produit est très facile d’utilisation et est assez léger que pour être transporté partout, que vous soyez au bureau, sur votre table de salon, ou même sur votre table de chevet. La tasse chauffante vous permet de déguster vos boissons chaudes de la première à la dernière gorgée, ce qui est un réel plaisir. J’étais sceptique lors de la proposition du test, mais je ne pourrais maintenant plus m’en passer, et elle sera ajoutée à ma liste de souhaits pour Noël prochain.

On aime Facilité d’utilisation et facilement transportable

La température constante et parfaite de 55°C

La polyvalence de la tasse et de son socle (chargeur smartphone ou chauffe-mains)

La grande capacité du mug (380ml)

La possibilité de mettre la tasse au lave-vaisselle On aime moins La tasse ne va pas au micro-ondes

Le poids de la tasse

La répartition du poids étrange Acheter