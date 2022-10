TEST – Konyks Priska USB, une prise connectée simple et efficace ?

Konyks propose des produits connectés, tels que des prises, des ampoules, des caméras de surveillance, des interrupteurs, des thermomètres et hygromètres, des contrôleurs pour radiateurs … J’ai eu l’opportunité de tester des prises connectées de marque différentes, et à mes yeux, Konyks est parmi les meilleurs en ce qui concerne le rapport qualité / fonctionnalité / prix. Je vous explique pourquoi plus bas.

Unboxing et installation

A la réception du produit, j’étais étonné de voir la dimension de la boîte. Les constructeurs aiment les grandes boîtes pour donner l’impression au client d’en avoir plus pour son argent. Dans ce cas-ci, en la déballant, je constate que cette prise est à la dimension de son emballage. La Priska USB est équipée d’une prise femelle, de deux ports USB-A sur les côtés et un bouton d’allumage / extinction sur le devant. Elle est compatible Wi-Fi (de préférence 2,4 GHz) mais également Bluetooth.

Comme tous les produits de la marque, l’installation se fait via Konyks, TuyaSmart ou Smartlife (disponibles sur Android ou App Store). J’opte pour la synchronisation avec l’application maison, Konyks, afin de profiter de toutes ses fonctionnalités. L’installation s’est faite en moins de temps qu’il n’a fallu à Audrey pour me préparer un cappuccino ! La connexion à Google Home m’a pris plus de temps (à cause de l’application de Google, pas très claire).

La Konyks Priska USB branchée à une multiprise occupe malheureusement, du fait de sa taille, deux emplacements. C’est dommage, car habitant dans un « vieil » appartement où les prises murales sont rares, tout est branché sur multiprise chez moi, ça m’enlève donc une possibilité de connexion. D’un autre côté, comme il est possible d’y connecter deux câbles de recharge USB, ça permet d’économiser deux emplacements. La puissance annoncée n’est pas faramineuse, 5V et 2.4a mais suffisante pour charger vos smartphones, tablettes, si vous avez le temps.

Ouille, ça chauffe

À moins que vous ayez vécu coupé du monde depuis six mois, vous savez certainement que le prix de l’énergie s’est envolé ces dernières semaines. J’entends autour de moi que tout le monde cherche des solutions pour faire baisser sa facture d’énergie, que ce soit gaz ou électricité. Sans être la solution miracle, cette prise Priska USB, peut vous aider à faire baisser votre consommation d’électricité.

Outre les radiateurs électriques, d’autres appareils s’avèrent être très énergivores au sein de votre foyer, et la Priska peut vous aider à les identifier. En effet, la prise, qui intègre un compteur de consommation, permet de la visualiser de façon instantanée, et de suivre son évolution au fil du temps, et ce jusqu’à une année.

Fonctionnalités

Le but d’une prise connectée est de pouvoir la piloter à distance ou de créer des scénarii d’automatisation afin de se faciliter la vie ou de faire des économies d’énergies. Avec la Priska USB il est possible de :

Allumer ou éteindre la Priska USB dans son intégralité, ou séparément la prise femelle et les connecteurs USB.

Paramétrer un minuteur afin d’éteindre la prise après un certain temps.

Définir un planning d’allumage et d’extinction : pratique pour gérer à la perfection le fonctionnement de certains appareils gros consommateurs d’électricité.

Créer un cycle : à mi-chemin entre le planning et le fonctionnement aléatoire, il permet d’allumer ou d’éteindre la prise par intervalle pendant une période donnée.

Définir un fonctionnement aléatoire : parfait pour simuler une présence pendant une sortie ou des vacances, en allumant la lumière ou en mettant de la musique

Choisir une temporisation qui permet d’alimenter la prise un temps défini, après avoir pressé sur le bouton d’allumage.

Connaître l’état de l’appareil. Si le périphérique connecté a atteint une charge complète, vous pouvez indiquer à la prise de s’éteindre, cela permet de faire des économies, mais également de ne pas fatiguer la batterie de vos appareils tels que smartphone, tablettes, ordinateurs.

Comme tous les produits Konyks, il est possible de créer des scénarii. Pour la Priska USB, il est possible de définir une action si la tension, la consommation ou l’intensité électrique est moins / plus élevée ou égale à un certain chiffre donné. On pourrait par exemple définir que quand la consommation de la prise, liée au téléviseur, est supérieure à 220W, des Leds ou ampoule d’ambiance ou n’importe quoi d’autre s’allume. Ou l’inverse, si la consommation est inférieure à 220W, que toutes les lumières (connectées) de la pièce s’éteignent.

Conclusion

Le prix de cette prise est de 29,90€ sur Amazon, il peut paraître élevé, mais, en plus du prix de la qualité, il sera rapidement rentabilisé si vous programmez des scénarii qui optimisent la consommation et l’utilisation de vos appareils électroménagers.

La fonction de mesure de puissance permet de se rendre compte de ce que consomment les appareils. Moi qui laissais énormément d’appareils en veille alors que je ne les utilisais pas pendant plusieurs jours, je les ai tous débranchés après avoir mesuré leur consommation.

L’application Konyks est l’une des meilleures et des mieux traduites. Les fonctionnalités proposées sont nombreuses et la possibilité de connecter la Priska USB à Google Home (ou Alexa) permet d’étendre le champ des fonctionnalités de cette dernière.

Konyks Priska USB 29.90 € 8.8 Facilité d'installation 9.5/10

















Design 7.0/10

















Qualité de fabrication 9.0/10

















Fonctionnalités 9.0/10

















Fiabilité 9.5/10

















Pros Consultation de la consommation en temps réel

Optimisation de sa consommation électrique

Application complète et intuitive de Konyk

Connexion à Alexa et Google Cons Dimensions

Puissance de charge des prises USB Acheter