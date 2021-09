Quelles sont les soirées à thème les plus originales à organiser entre amis ?

Les soirées entre amis, c’est bien. Les soirées à thème, c’est encore mieux ! Les fêtes à thème ont de nombreux avantages, et on est donc parti à la recherche des meilleurs thèmes pour surprendre vos invités.

Pourquoi organiser une soirée à thème ?

L’un des plus grands avantages d’une soirée à thème est que cela facilite les conversations entre des invités qui ne se connaissent pas. Si vous invitez plusieurs groupes d’amis, il est parfois difficile pour les invités de se mélanger. Avec une soirée à thème, ils ont directement un sujet de conversation. Si en plus de cela vous organisez des jeux, activités ou animations en lien avec votre thème, la glace sera brisée en un rien de temps.

Un autre avantage est bien sûr que les soirées à thème sont mémorables. Si vous êtes déjà allé(e) à une telle soirée, vous vous en souvenez probablement mieux que d’une soirée lambda sans thème.

Choisir le bon thème pour sa soirée

Le choix du thème est facile pour certains, alors que d’autres y passent des jours voire des semaines. Les fans de l’époque médiévale par exemple sauront directement que ce thème sera parfait pour une soirée déguisée.

Pour ceux qui ont du mal à choisir, on a quelques idées :

Soirée Tropicale : Parfait pour l’été. La décoration est assez simple à trouver et les déguisements (chemise hawaïenne, colliers à fleurs etc.) coûtent peu cher pour les invités.

Parfait pour l’été. La décoration est assez simple à trouver et les déguisements (chemise hawaïenne, colliers à fleurs etc.) coûtent peu cher pour les invités. 1001 nuits : C’est l’occasion de se trouver une belle tenue dans les boutiques orientales et de faire une décoration à l’aide de jolis bandes de tissus et de lampes marocaines.

C’est l’occasion de se trouver une belle tenue dans les boutiques orientales et de faire une décoration à l’aide de jolis bandes de tissus et de lampes marocaines. Soirée Moulin Rouge : Pour créer une ambiance un peu coquine, le thème Burlesque est parfait. Des plumes, du rouge et de l’or, des petites tenues séduisantes… Laissez libre cours à votre imagination.

Pour créer une ambiance un peu coquine, le thème Burlesque est parfait. Des plumes, du rouge et de l’or, des petites tenues séduisantes… Laissez libre cours à votre imagination. Soirée coquine : Si le thème Burlesque n’est pas assez osé ou coquin à votre goût, rien ne vous empêche d’aller plus loin. Invitez vos amis ou copines les plus proches pour une soirée en tenues super sexy et organisez un atelier sur les sextoys pour apprendre ce qu’est une Easytoys Vaginette ou tout ce qu’on peut faire avec un godemichet.

Les choses incontournables pour une soirée à thème réussie

Tout commence par des invitations qui reflètent votre thème. Le mieux serait d’envoyer des invitations classiques en papier, bien plus luxueux qu’un simple sms ou e-mail. Indiquez votre thème et surtout ce que vous attendez de vos invités. Voulez-vous que tout le monde vienne déguisé ou apporte quelque chose à manger en lien avec le thème ? Mentionnez-le. Cela évite que des gens se pointent en jeans baskets à votre soirée Bollywood.

Autre point important : la nourriture et les boissons. Pour la soirée 1001 nuits on n’oublie pas les pâtisseries orientales, et pour une soirée burlesque on prévoit des cocktails dans des verres au look sensuel. Les choses à manger sont toutes aussi importantes que la décoration, on reste donc dans le thème.