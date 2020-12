Nouvel OPPO A73 5G : un smartphone 5G abordable avec écran 90 Hz et triple caméra

“L’OPPO A73 5G est un appareil abordable et à l’épreuve du temps, qui répond aux besoins des consommateurs grâce à un design fin, un écran 90 Hz fluide et une triple caméra avec des capacités alimentées par l’intelligence artificielle.”

“Nous sommes fiers de commercialiser l’OPPO A73 5G sur le marché belge et de démocratiser davantage notre gamme de smartphones compatibles avec la 5G », déclare Dirk Pauwels, Directeur d’OPPO Belgique et Luxembourg .

Prêt pour l’avenir

L’OPPO A73 5G est équipé de la MediaTek Dimensity 720, l’une des toutes nouvelles puces 5G annoncées cette année. Ce circuit intégré combine un processeur 64-bit octa-core avec un modem 5G intégré et il est paré pour le réseau mobile du futur, avec sa connectivité plus rapide et sa latence ultra basse. Le téléphone change automatiquement de réseau 2G, 3G, 4G et 5G, en fonction du réseau disponible.

L’antenne 5G a une disposition distribuée, qui empêche la perte de signal, quelle que soit la manière dont on tient le téléphone, afin de pouvoir jouer et regarder des vidéos sans souci.

Un design ultra fin

L’OPPO A73 5G offre un design ultra fin (7,9 mm) et léger, qui tient confortablement en main.

Le smartphone est disponible chez nous dans la couleur Navy Black. Ce noir, qui parait sobre au premier coup d’oeil, surprend avec des détails riches qui lui confèrent une aura de transparence, tel un noir onyx.

Le lecteur d’empreinte digitale est intégré au bouton marche/arrêt sur le côté du téléphone, ce qui permet de déverrouiller son téléphone facilement et de manière ergonomique.

Un écran 90Hz pour une expérience fluide

L’OPPO A73 5G est équipé d’un Neo Display 2.0 avec un taux de rafraîchissement plus élevé de 90Hz, et une fréquence d’échantillonnage tactile jusqu’à 120Hz, qui assurent une expérience fluide et réactive de l’écran digne des standards haut-de-gamme.

L’écran FHD+ LCD de 6,5 pouces occupe plus de 90% de la face avant du téléphone, afin de complèter immerger l’utilisateur. Afin de maximiser la surface de l’écran, une découpe a été faite pour une caméra avant à perforation unique.

Les fonctionnalités All-day AI Eye Protection garantissent le confort des yeux, de jour comme de nuit. Le téléphone apprend ainsi vos préférences personnelles pour la luminosité de l’écran et les applique automatiquement pendant la journée. En fonction de la lumière ambiante, la luminosité et le contraste des couleurs de l’écran sont ajustés en temps réel.

Un expert en photographie de portrait

La triple caméra de l’OPPO A73 5G est adaptée à tous les scénarios et améliore les photos à l’aide de l’intelligence artificielle. Les caméras à l’arrière du téléphone comprennent une caméra principale de 16 MP, une caméra grand angle de 8 MP et une caméra noir & blanc de 2 MP. À l’avant, on retrouve une caméra de 8 MP.

La reconnaissance de scène assistée par IA peut identifier jusqu’à 22 scènes différentes de manière intelligente et améliore les photos pour un effet plus vivant et naturel. Un algorithme répare ou reconstitue automatiquement la couleur et la luminosité de l’image jusqu’au niveau du pixel.

Avec la fonctionnalité de portrait en faible luminosité à l’avant, vous pouvez réaliser des portraits plus clairs et lumineux en mode nuit, tout en préservant le plus de détails possible. Pour les amateurs de photographie qui aiment sortir et se déplacer la nuit, le mode Ultra Night réduit le bruit et prend des photos en HDR, donc même dans les rues faiblement éclairées ou dans un paysage urbain avec des lumières vives, les photos sont claires et les couleurs brillent.

Des performances supérieures

L’ajout de 8 GB de RAM assure des performances fluides et permet aux utilisateurs d’ouvrir et de basculer entre plusieurs applications en même temps. La mémoire interne étendue de 128 GB supporte la technologie UFS 2.1 pour des vitesses de lecture et d’écriture plus rapides.

Avec une batterie de 4040 mAh et une charge rapide de 18W, l’utilisateur peut profiter de sa journée sans se soucier de tomber à court de batterie. OPPO introduit également deux modes d’économie d’énergie pour optimiser la durée de vie de la batterie du téléphone. Le mode Super Économie d’Énergie peut visiblement prolonger la durée de vie de la batterie même avec seulement 5% restants grâce à une série de stratégies d’économie d’énergie, tandis que l’optimisation du mode veille ne consomme en moyenne que 2% de la durée de vie de la batterie sur une période de sommeil de 8 heures.

Enfin, l’OPPO A73 5G utilise Dirac 2.0 pour ajuster le son du téléphone à n’importe quel scénario, y compris regarder un film, jouer ou écouter de la musique.

Faites l’expérience du tout nouveau ColorOS 7.2

L’OPPO A73 5G embarque le dernier ColorOS 7.2, basé sur Android 10, qui prolonge l’expérience standard avec une gamme de fonctions utiles. Par exemple, il y a le mode sombre, qui, avec le mode Eye Care, offre un confort tout au long de la journée pour les yeux et réduit la consommation d’énergie.

Avec la barre latérale intelligente, on accède facilement à ses applications préférées via une barre flottante d’applications à l’écran. Pour les mordus de jeu, il y a Game Space, qui regroupe les jeux favoris sous une seule et même icône, et qui propose différentes configurations afin d’optimaliser l’expérience de jeu jusqu’au niveau du système.

Disponibilité

L’OPPO A73 5G est disponible à partir de début décembre dans la couleur Navy Black chez plusieurs revendeurs en Belgique. Il est livré avec 8 GB de RAM et 128 GB de mémoire, au prix conseillé de 329 euro.