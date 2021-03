Nouvelle enceinte Sony SRS-XB13 : un concentré de puissance audio signé EXTRA BASS

Toujours prête

La XB13 est prête à faire retentir la musique partout. L’enceinte compacte est dotée d’un boîtier résistant et d’une dragonne polyvalente à accrocher partout, sur un sac à dos à un poignet, voire à un parasol pour profiter du soleil. Elle peut aussi être suspendue à l’envers, en hauteur, pour créer une cascade de musique. Grâce à sa petite taille, la XB13 se déplace n’importe où pour continuer pour écouter ses morceaux préférés.

Petite enceinte, grand son

Il ne faut pas se fier aux apparences : aussi compacte soit-elle, cette petite enceinte XB13 ne manque pas de punch grâce à la technologie EXTRA BASS et à un processeur de diffusion sonore. Synonyme de son puissant, la technologie EXTRA BASS fait fonctionner un radiateur passif avec un haut-parleur large bande pour optimiser les tonalités graves et donner un coup de pouce aux basses. Qui plus est, le processeur de diffusion sonore remplit de son n’importe quel espace, grâce à sa technologie DSP.

Pour plus de puissance, deux enceintes XB13 sans fil peuvent être connectées ensemble pour obtenir un son stéréo avec encore plus de coffre.

Une endurance sensationnelle

Robuste et durable, l’enceinte XB13 se présente comme un parfait compagnon d’aventure. Elle est étanche à l’eau et à la poussière (grâce à son indice IP67) pour diffuser de la musique à la piscine, au parc ou lors d’une longue randonnée. Elle offre jusqu’à 16 heures d’autonomie et un indicateur de batterie, qui affiche le niveau de charge restant, sur smartphone. Concrètement, s’amuser en musique sans se soucier du temps qui passe devient possible.

Une connectivité sans faille

Besoin de passer un coup de fil ? La XB13 répond à l’appel. A la maison ou en déplacement, le micro intégré permet de prendre vos appels en mains libres via l’enceinte.

Dotée de la toute dernière technologie Bluetooth, la XB13 supprime les connexions câblées et les configurations fastidieuses afin de profiter immédiatement de la musique. Elle embarque en effet la technologie Fast Pair de Google qui permet de connecter des Smartphones ou des tablettes Android compatibles en quelques secondes. Il suffit d’allumer l’enceinte et le Smartphone à proximité demande à se connecter : le tour est joué.

La XB13 dispose d’une connectivité pratique avec un port de charge USB Type-C et se décline en 6 couleurs : noir basalte, bleu lagon, gris minéral, rouge corail, bleu caraïbe et vert citron.

Le modèle SRS-XB13 sera disponible à partir d’avril 2021 à un prix public conseillé de €60.