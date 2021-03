L’entrée des immeubles sans clefs et sans code avec la Nuki Box

La Nuki Box ouvre les portes d’entrée des immeubles et s’installe directement sur l’interface électrique qui régit l’ouverture. Grâce au module GSM intégré, la Nuki Box se passe du Wi-Fi et ne nécessite donc aucune connexion supplémentaire pour transmettre les données. Désormais, la Nuki Box est également disponible pour le consommateur final et auprès des revendeurs partenaires.

Sans clefs et sans barrières

Nuki a pour ambition d’offrir un accès intelligent et sans clef de la rue jusqu’au salon. Pour la porte de l’appartement, Nuki propose la Smart Lock et pour ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble, le Nuki Opener permet l’entrée depuis la rue en se connectant à l’interphone de l’appartement. La Nuki Box ouvre la porte d’entrée de l’immeuble comme l’Opener mais, contrairement à ce dernier, elle permet de le faire pour tous les résidents de l’immeuble en se connectant directement au système d’ouverture de la porte.

Une fois installée, les habitants peuvent ouvrir la porte de l’immeuble automatiquement quand ils s’en approchent ou par l’application sur le smartphone. « Jusqu’à présent, la Nuki Box n’était disponible que pour les professionnels et pour des projets d’installation collective. De nombreuses demandes de la part des clients nous ont confortés dans l’idée de développer la Nuki Box plus avant pour la proposer directement au consommateur. Avec la Box, nous proposons une solution additionnelle pour ouvrir les portes d’immeuble à commande centralisée avec la solution éprouvée de Nuki », déclare Martin Pansy, CEO de Nuki.