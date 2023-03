Depuis l’avènement d’Internet, un nouveau type de jeux connaît un succès fulgurant. Le jeu en ligne s’est, en effet, imposé comme le genre star, attirant chaque année de plus en plus de monde dans ses rangs. Zoom sur les raisons du succès des jeux en ligne et de ses genres les plus joués.

Le jeu massivement multijoueur, le précurseur

Avant le succès figurant de jeux en ligne qui amena la création de nombreux genres, le jeu massivement multijoueur représentait une infirme portion du catalogue vidéoludique. Parmi ces jeux pionniers, World of Warcraft tire son épingle du jeu. Encore joué plus de 20 ans après sa sortie, le titre permet à des milliers de joueurs de s’immerger dans un monde cohérent, dont ils forgent l’histoire et la destinée.

Bien qu’ayant eu un grand succès au sein du monde vidéo ludique, ces opus n’ont pas vraiment touché le grand public à une époque où le jeu vidéo n’était pas encore une pratique aussi populaire.

Ce virage vint avec un nouveau format sur un nouvel instrument. C’est la révolution du smartphone et de l’écran tactile qui traça ainsi la route du succès du jeu en ligne.

Le jeu mobile, une nouvelle accessibilité

Avec le téléphone mobile, le format change. Ainsi, l’écran tactile permet de jouer de façon beaucoup plus intuitive qu’avec une manette. Mais, plus encore, c’est la proximité avec cet instrument qui a rendu le jeu en ligne célèbre.

En permettant de parties où que l’on soit et à n’importe quelle heure, avec une console qui tient dans la poche, ce sont des millions de nouveaux joueurs qui ont grossi les rangs des adeptes du jeu vidéo. Avec cet élan, les développeurs se sont mis à créer des nouveaux genres et même à adapter d’anciens jeux très populaires comme des jeux de société, un format intemporel et qui séduit un public a priori éloigné du jeu vidéo.

L’adaptation des jeux populaires, une façon de se diversifier

Le jeu en ligne permet de s’affronter entre joueurs malgré la distance. Si on peut parler des échecs, les jeux de cartes ont aussi réussi le pari de la transition au monde vidéoludique. En plus de garder l’essence du jeu, une plateforme comme PokerStars a su offrir un large choix de genre comme le Hold’em ou le Omaha, une possibilité de créer un club avec des amis et ainsi de retrouver les mêmes personnes, ou encore de jouer au poker en réalité virtuelle. C’est cette alliance entre de solutions exclusives au domaine vidéoludique et une essence du jeu respectée qui a convaincu les joueurs de poker du monde entier, mais aussi les professionnels.

Cette légitimité de professionnels a donné un élan qui a ensuite entraîné l’émergence de l’esport et des genres associés.

L’esport et le MOBA, le jeu en ligne devient phénomène

Avec cette prévalence de la compétition et de l’affrontement entre joueurs, il n’a pas fallu longtemps avant que les meilleurs d’entre eux ne se distinguent dans des compétitions internationales. Il n’en fallait pas plus pour créer un nouveau sport. Si les joueurs de poker et les joueurs d’échecs sont considérés, à raison, comme des partis, il en est de même pour les joueurs esport, et ce, dès le début en Asie comme le prouvent les chiffres exorbitants de l’esport en Chine.

La fièvre de l’esport est arrivée plus tard en Europe, mais est aujourd’hui extrêmement populaire. Le symbole de ce succès est sans doute le MOBA, un genre qui se fonde sur l’affrontement entre joueurs en mettant en scène des personnages qui se battent dans une arène. À la fois technique et difficile à maîtriser, mais très simple d’accès en étant gratuit et peu gourmand pour les ordinateurs, ces jeux incarnent à eux seuls le succès phénoménal du jeu en ligne. League of Legends revendiquait ainsi 124 millions de comptes actifs en 2022.

Un chiffre hallucinant, mais qui illustre la place prise par le jeu en ligne dans le monde vidéoludique, mais aussi dans nos sociétés avec des tournois partout en France et dans le monde. Et, avec l’émergence d’un Internet toujours plus performant et rapide, gageons que cela n’est pas près de s’arrêter.