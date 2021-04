Le meilleur des VPN en 2021.

Avec l’émergence des offres de VPN, difficile de savoir vers quelle offre se tourner. Depuis quelques années, ce marché est plus concurrentiel que jamais et il devient de plus en plus difficile pour les internautes de savoir quel est le meilleur VPN et quel fournisseur vous offre le meilleur rapport qualité-prix.

Un VPN est un outil qui garantit anonymat et confidentialité aux internautes dans le monde entier. Il chiffre vos données de navigation, masque votre adresse IP et sécurise vos informations privées lorsque vous allez sur internet.

Cela vous permet de vous connecter à un réseau local à distance. Vous pouvez en utiliser un pour vous connecter à un réseau à distance en France ou même à l’étranger en toute sécurité.

Fr.vpnpro.com vous donne tous les éléments pour trouver le VPN qui correspondra à vos attentes et qui protégera le mieux vos données personnelles.

Les critères pour choisir son VPN

Au moment de choisir votre VPN, vous devez prêter attention à plusieurs éléments. Nous vous recommandons vivement de comparer les facteurs suivants :

L’usage que vous désirez en faire. Habituellement, les particuliers utilisent des VPN pour le streaming ou le téléchargement de fichiers, mais également pour la confidentialité de leur conversation et de leur activité. Certains VPN ont des serveurs optimisés pour certains usages, c’est ce à quoi vous devrez faire attention avant de prendre votre décision.

L’efficacité. N’oubliez pas que vous utilisez un VPN à certaines fins, si celui que vous avez choisi faillit à sa mission alors il ne vous sert strictement à rien. N’hésitez pas à lire les différentes revues de professionnels et de particuliers. Par exemple, si vous avez besoin d’un VPN pour regarder des films et séries en streaming, alors vous aurez besoin d’un VPN assez performant pour charger les vidéos d’une certaine qualité et capable de contourner le géoblocage des plateformes. Un VPN est avant tout une solution de cybersécurité, nous conseillons également aux internautes de prendre le temps de regarder le chiffrement et le protocole utilisés.

Les prix des VPN. Il existe des VPNs gratuits, mais ils sont généralement financés par la publicité, le comble pour un service censé protéger vos données privées ! D’autres VPNs proposent leurs services avec des abonnements aux alentours de 5 € avec des tarifs dégressifs.

Le service Client. Les meilleurs VPN ne sont pas basés en France. Vous auriez tout intérêt à vérifier que votre VPN vous fournit une assistance 24/24 et 7/7 en cas de pépin, c’est un signe de fiabilité !

Les petits plus. Chaque VPN à des fonctionnalités qui lui sont propres, conçues pour améliorer votre expérience de navigation et renforcer la sécurité de vos informations. Vous trouverez des VPN qui proposent des doubles VPN, le multi-hop ou un kill switch.

Les 3 meilleurs VPN selon VPN PRO

Après avoir pris en compte tous ces éléments, voici les 3 meilleurs VPNs selon les experts de VPN PRO :

1. NordVPN. Leader actuel du marché des VPN, Nord VPN est l’un des VPN les plus sûrs qui soient. Basé au Panama, ce VPN et ses plus de 5000 serveurs seront les gardiens de vos données privées.

2. Surfshark VPN. Un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Avec Surfshark VPN, vous aurez accès à un nombre illimité de connexions, à plus de 3000 serveurs et à des options comme le mode camouflage ou le multi-hop pour un prix défiant toute concurrence.

3. VyprVPN. Ce VPN vous impressionnera par ses performances et ses protocoles de sécurité de haut niveau. Vous bénéficierez d’excellentes vitesses de chargement pour Netflix et le téléchargement de fichiers.

Vous n’aurez plus aucune excuse désormais, vous savez quoi vérifier avant de choisir votre VPN. Grâce à nos critères, vous trouverez le meilleur VPN pour Netflix, le téléchargement ou tout simplement celui qui vous garantira une navigation sécurisée peu importe l’endroit où vous vous trouvez.