Huawei dévoile la série Mate 40 avec Petal Maps, le nouveau service de navigation.

Huawei présente la série Huawei Mate 40. Ces smartphones se distinguent par leurs puissantes performances et leurs possibilités d’interaction uniques. Le Huawei Mate 40 Pro sera disponible en ligne à partir du 6 novembre chez MediaMarkt au prix conseillé de 1199€. À partir du 15 novembre, les consommateurs pourront tester et acheter l’appareil dans les Huawei Experience Zones chez MediaMarkt, au Huawei Experience Center à Bruxelles et en ligne sur les sites des magasins habituels.

Un design futuriste et un écran OLED ultra-rapide

Le design des Huawei Mate 40 Pro et Pro+ est emblématique, innovant et exécuté avec précision. Le Space Ring Design est un concept épuré, qui s’inspire du design circulaire et symétrique de la série Mate 30.

L’écran Horizon Display de Huawei est courbé à un angle de 88 degrés. Cela garantit une expérience immersive à l’écran et grâce à la finition incurvée, l’appareil tient confortablement dans la main. Les smartphones ont une protection IP 68 contre la poussière et l’eau et sont dotés d’une plus petite encoche avec la 3D Face Unlock, d’un objectif ultra grand angle et du Gesture Control.

Le Mate 40 Pro est disponibles en Belgique en Black et Mystic Silver. Le Huawei Mate 40 Pro+ est équipé d’une face arrière céramique nanotechnologique aux coloris Ceramic White ou Ceramic Black.

Un système d’appareils photo complet pour des prises de vue faciles et de haute qualité

Le triple appareil photo Leica, avec son objectif ultra-large, son puissant appareil photo principal haute définition et son impressionnant téléobjectif, établit de nouvelles normes en matière de technologie des appareils photo. La caméra Dual Cine et les caméras Dual Ultra Wide permettent aux utilisateurs de filmer des vidéos et des images grand angle avec les caméras avant et arrière. Les deux caméras tournent en 4K et sont équipées de Steady Shot, XD Fusion et HDR Engine pour une excellente exposition même à fort contraste. Parmi les autres caractéristiques, citons le Tracking Shot, le Story Creator pour les effets cinématographiques, l’utilisation aisée de la musique de fond, des filtres et des effets, l’Audio Focus, l’Audio Zoom et l’enregistrement sonore fiable via les appareils Bluetooth connectés.

L’objectif de la caméra Ultra Wide Cine offre un champ de vision plus large avec plus de détails, une meilleure performance lumineuse et également une meilleure correction d’image basée sur des algorithmes. L’appareil photo principal offre des prises de vue haute définition, une meilleure qualité d’image grâce à l’autofocus Full Pixel Octa PD et une autocorrection améliorée du visage et du corps.

Le Huawei Mate 40 Pro est équipé d’un téléobjectif à périscope optique pour prendre en charge le zoom optique 5x et le zoom numérique 50x.

La caméra Ultra Vision Selfie du Mate 40 Pro et Pro+ facilite les vlogs et la prise de vues des selfies en qualité 4K dans les trois différents champs de vision – de près comme de loin – afin que vous soyez toujours parfaits en image. Le Slow-Motion Selfie ajoute une dimension supplémentaire à l’ensemble.

Vers un nouveau standard avec le Kirin 9000

Les Huawei Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+ embarquent le puissant SoC Kirin 9000 qui permet le multitâche et le surf sur le réseau 5G sans souci. Le Kirin 9000 est le SoC 5G gravé à 5 nanomètres le plus sophistiqué de Huawei. Il garantit de meilleures performances et une consommation d’énergie plus efficace.

Les Huawei Mate 40 Pro et Pro+ renferment le GPU le plus puissant installé à ce jour sur un appareil Huawei, 50% plus puissant que son prédécesseur. Il en résulte une excellente puissance graphique pour jouer à des jeux mobiles, par exemple. L’écran OLED de 6,76” offre une réponse améliorée et une fréquence d’échantillonnage tactile de 90Hz (Touch Sample Rate : le nombre de fois qu’un écran peut déceler l’entrée tactile d’un utilisateur en une seconde et le moteur pour le dispositif haptique).

La série Huawei Mate 40 prend en charge la version la plus rapide de Huawei SuperCharge.

Conçu sur mesure pour l’utilisateur

Le Smart Gesture Control vous permet de contrôler votre smartphone à distance : un simple mouvement au-dessus de l’écran suffit pour contrôler votre smartphone sans toucher l’écran. La technologie Dynamic Eyes on Display avec affichage interactif personnalisé permet d’arrêter les appels entrants indésirables par contact visuel avec votre appareil. La fonction de mise en veille automatique n’est pas activée tant que l’appareil détecte que vous regardez l’écran.

En combinaison avec l’écosystème 1+8+N de Huawei, la collaboration Multiscreen est une manière innovante de contrôler plusieurs appareils et jusqu’à trois applications simultanément. Vous connectez les écrans des smartphones et des PC en appuyant simplement sur le bouton « Multi Device Control ».

EMUI 11 apporte aux utilisateurs de smartphones Huawei la confidentialité et la protection dont ils ont besoin. Le système d’exploitation arbore la certification CC EAL5+, soit le plus haut niveau commercial de protection pour les micro-noyaux. EMUI 11 comprend également de nouvelles fonctionnalités en matière de protection de la vie privée. Lorsque vous partagez des images, vous pouvez facilement masquer des données personnelles sensibles telles que le lieu, l’heure et les détails du smartphone avant de transmettre le fichier. Note Lock protège également vos données personnelles à l’aide d’un code PIN ou de données biométriques.

Petal Maps

La série Huawei Mate 40 tourne sur Huawei Mobile Services (HMS). HMS est l’écosystème innovant de Huawei qui permet une expérience utilisateur plus simple, plus sûre et mieux équipée.

Lors du lancement, Huawei a également dévoilé les nouvelles applications Petal Maps, Petal Search et Huawei Docs. HMS et les nouvelles applications amélioreront l’expérience de 700 millions d’utilisateurs de smartphones Huawei dans le monde.

Prix et disponibilité

La série Huawei Mate 40 est disponible en ligne à partir du 6 novembre chez Mediamarkt pour un prix de 1199€ (8/256Go). À partir du 15 novembre, les consommateurs pourront tester et acheter l’appareil dans les Huawei Experience Zones* de MediaMarkt, dans le Huawei Experience Center à Bruxelles et en ligne sur les sites des magasins habituels.